В ПФУ назвали категорию населения, которая получит 100% скидки на коммуналку

В Украине, кроме военных и их семей, на 100% скидку на оплату коммуналки могут рассчитывать еще несколько категорий граждан.

Как отмечают специалисты ПФУ, на такую скидку могут рассчитывать сельские жители, которые раньше работать по профессиям:

педагогические работники;

медицинский или фармацевтический работник;

специалист по защите растений;

работник музея или библиотеки;

работник государственного или коммунального учреждения культуры, учебного заведения сферы культуры.

При этом льготу 100% на оплату коммуналки и покупку твердого или жидкого печного бытового топлива предоставляют только пенсионерам, которые работали по вышеуказанным специальностям в сельской местности, но не членам их семей.

В то же время льгота предоставляется не всем, а только тем, у кого низкий доход. Так льготу могут получить, если за предыдущие шесть месяцев семья в расчете на одного человека получала не более 3 760 гривен на человека. Льготу предоставляют на период 12 месяцев с месяца получения соответствующего права.

Какие документы нужны для льгот

Для получения льготы, лицо должно предоставить справку или запись в трудовой книжке, где сказано, что она работала в сельской местности на одной из выше перечисленных специальностей.

Также нужно будет написать заявление о предоставлении льгот на оплату коммуналки. Дополнительно понадобятся документы, которые подтверждают проживание гражданина в сельской местности.

Заявление и документы нужно подать в Пенсионный фонд Украины онлайн или лично.

Напомним, в Украине государство гарантирует право на большие скидки на оплату природного газа. Таким образом скидку в размере 100% могут получить 7 категорий лиц в рамках закона “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”,

Также в Пенсионном фонде рассказали, что наиболее уязвимые категории населения смогут получить скидку 50% на оплату услуг жилищно коммунального хозяйства.