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В ПФУ назвали категорию населения, которая получит 100% скидки на коммуналку

16.07.2023
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В Украине, кроме военных и их семей, на 100% скидку на оплату коммуналки могут рассчитывать еще несколько категорий граждан. 

Как отмечают специалисты ПФУ, на такую скидку могут рассчитывать сельские жители, которые раньше работать по профессиям:

  • педагогические работники;
  • медицинский или фармацевтический работник;
  • специалист по защите растений;
  • работник музея или библиотеки;
  • работник государственного или коммунального учреждения культуры, учебного заведения сферы культуры. 

При этом льготу 100% на оплату коммуналки и покупку твердого или жидкого печного бытового топлива предоставляют только пенсионерам, которые работали по вышеуказанным специальностям в сельской местности, но не членам их семей. 

В то же время льгота предоставляется не всем, а только тем, у кого низкий доход. Так льготу могут получить, если за предыдущие шесть месяцев семья в расчете на одного человека получала не более 3 760 гривен на человека. Льготу предоставляют на период 12 месяцев с месяца получения соответствующего права. 

Какие документы нужны для льгот

Для получения льготы, лицо должно предоставить справку или запись в трудовой книжке, где сказано, что она работала в сельской местности на одной из выше перечисленных специальностей. 

Также нужно будет написать заявление о предоставлении льгот на оплату коммуналки. Дополнительно понадобятся документы, которые подтверждают проживание гражданина в сельской местности. 

Заявление и документы нужно подать в Пенсионный фонд Украины онлайн или лично. 

Напомним, в Украине государство гарантирует право на большие скидки на оплату природного газа. Таким образом скидку в размере 100% могут получить 7 категорий лиц в рамках закона “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, 

Также в Пенсионном фонде рассказали, что наиболее уязвимые категории населения смогут получить скидку 50% на оплату услуг жилищно коммунального хозяйства.

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16.07.2023
1 хвилина на прочитання
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