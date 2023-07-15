У ПФУ назвали категорію населення, яка отримає 100% знижки на комуналку

В Україні, крім військових та їх сімей, на 100% знижку на оплату комуналки можуть розраховувати ще кілька категорій громадян.

Як зазначають спеціалісти ПФУ, на таку знижку можуть розраховувати сільські жителі, які раніше працювати за професіями:

педагогічні працівники;

медичний чи фармацевтичний працівник;

спеціаліст з захисту рослин;

працівник музею або бібліотеки;

працівник державного або комунального закладу культури, навчального закладу сфери культури.

При цьому пільгу 100% на оплату комуналки та покупку твердого або рідкого пічного побутового палива надають лише пенсіонерам, які працювали за вищевказаними спеціальностями в сільській місцевості, але не членам їхніх сімей.

Водночас пільга надається не всім, а лише тим, у кого низький дохід. Так пільгу можуть отримати, якщо за попередні шість місяців сім’я в розрахунку на одну особу отримувала не більше 3 760 гривень на особу. Пільгу надають на період 12 місяців з місяця здобування відповідного права.

Які документи потрібні для пільг

Для отримання пільги, особа повинна надати довідку або запис в трудовій книжці, де сказано, що вона працювала в сільській місцевості на одній із вище перерахованих спеціальностей.

Також потрібно буде написати заяву про надання пільг на оплату комуналки. Додатково знадобляться документи, які підтверджують проживання громадянина в сільській місцевості.

Заяву та документи потрібно подати в Пенсійний фонд онлайн або особисто.

Нагадаємо, в Україні держава гарантує право на великі знижки на оплату природного газу. Таким чином знижку у розмірі 100% можуть отримати 7 категорій осіб в рамках закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту”. Це найменше, що може зробити держава для тих, хто захищає нашу країну.

Також в Пенсійному фонді розповіли, що найбільш вразливі категорії населення зможуть отримати знижку 50% на оплату послуг житлово комунального господарства.