В Украине вводят в обращение новые гривны: в НБУ показали как они выглядят

В Украине вводят в обращение новую банкноту с номиналом 1 000 гривен образца 2019 года. На ней будет стоять подпись нынешнего руководителя Нацбанка. Это будет главное отличие этой купюры от других.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отмечают, что новую банкноту введут в обращение с 20 июля.

В сообщении НБУ говорится о том, что в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 1 000 гривен на замену изношенным и поврежденным, Нацбанк с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом тысяча гривен образца 2019 года с подписью главы Национального банка Украины и отраженным на них годом выпуска.

Новые 1000 гривен должны принимать все.

Как объясняет госрегулятор, новая купюра будет в обращении на уровне с другими банкнотами этого номинала, но других годов выпуска. Поэтому она будет обязательной к приему всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины.

В соответствии с действующим законодательством Украины на банкнотах, которые вводят в обращение внутри планового выпуска, будет размещаться подпись действующего председателя Национального банка.

В то же время в НБУ рассказали, что не готовы полностью отменить наличные деньги в Украине. Там это объясняют невозможностью отказа от наличных денег из-за военного положения, ведь в таких сложных условиях украинцы должны иметь доступ к наличным, чтобы удовлетворять свои базовые потребности даже в критических условиях, которых немало из-за вторжения российских оккупантов.

Несмотря на это, работа над цифровой версией национальной валюты продолжается. Ожидается, что электронная гривна дополнит наличные, которые украинцы хранят на счетах.

Решение о целесообразности широкомасштабного запуска еГривни в Украине будут принимать по итогам пилотного проекта в начале 2025 года. О запуске такого тестового проекта будет сообщено дополнительно.