Названо умови, коли перекази з картки на картку, викличуть підозри

Останнім часом все частіше можна почути думку, що переказувати гроші з картки на картку небезпечно, адже рахунок можуть заблокувати. Між тим, банкам вигідна активність клієнтів, тож побоювання не завжди мають підґрунтя.

Ліміти встановлює банк

Річ у тім, що ліміти для фізосіб встановлюють банки, які випускають картки. Допустимі максимальні суми залежать в статусі користувача та його картки. Стосовно переказів в допустимих межах, то до них у податкової не виникатиме питань. Виключення — дохід не є оподаткованим, і податкова може це довести.

Банки повинні контролювати рух безготівкових коштів, але лише в окремих випадках:

якщо фізична особа отримує або здійснює понад 10 в день або понад 50 транзакцій в місяць;

коли обсяги списаних чи зарахованих коштів надто великі, понад сто тисяч на день;

якщо між зарахуваннями проходить надто мало часу, хвилина чи менше;

коли на банківському рахунку залишається лише 10% середньоденного обсягу операцій чи менше.

Всі ці дії пов’язані з відмиванням грошей. Тож якщо ви здійснюєте 6-8 незначних переказів на добу. то хвилюватися не варто.

Що не потрібно писати в коментарі до платежу

Більшість банків дозволяють клієнтам вказувати коментар до переказу тож в цьому полі часто пишуть “за квартиру”, “за уроки” і так далі. Однак це може викликати інтерес з боку податкової. Тож коментарі краще не залишати. В будь-якому разі відправнику нічого не загрожує, а от ті, хто має не платить податку з доходу від послуг чи здавання нерухомості, варто потурбуватися про легалізацію коштів. Факти отримання додаткових грошей цілком реально довести регулярними платежами. Тож краще відкрити ФОП чи сплатити податок від доходу у розмірі 18% від доходу та 1,5% військового збору.