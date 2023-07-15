В Україні вводять в обіг нові гривні: в НБУ показали як вони виглядають

В Україні вводять в обіг нову банкноту з номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року. На ній буде стояти підпис нинішнього керівника Нацбанку. Це буде головна відмінність цієї купюри від інших.

Про це повідомили в Нацбанку. Там зазначають, що нову банкноту введуть в обіг з 20 липня.

В повідомленні НБУ йдеться про те, що в рамках планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом тисячі гривень на заміну зношеним та пошкодженим, Нацбанк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом тисяча гривень зразка 2019 року з підписом Очільника Національного банку України і відображеним на них року випуску.

Нові 1000 гривень повинні приймати всі.

Як пояснює держрегулятора, нова купюра буде в обігу на рівні з іншими банкнотами цього номіналу, але інших років випуску. Тож вона буде обов’язковою до прийому всіма фізичними та юридичними особами без жодних обмежень на всій території України.

Відповідно до чинного законодавства України на банкнотах, які вводять в обігу всередині планового випуску, розміщуватиметься підпис чинного голови Національного банку.

Водночас в Національному банку України розповіли, що не готові повністю скасувати готівкові гроші в Україні. Там це пояснюють неможливістю відмови від готівки через воєнний стан, адже в таких складних умовах українців повинні мати доступ до готівки, щоб задовольняти свої базові потреби навіть в критичних умовах, яких чимало через вторгнення російських окупантів.

Попри це, робота над цифровою версією національної валюти триває. Очікується, що електронна гривня доповнить готівку, яку українці зберігають на рахунках.

Рішення про доцільність широкомасштабного запуску еГривні в Україні будуть приймати за підсумками пілотного проєкту на початку 2025 року. Про запуск такого тестового проєкту буде повідомлено додатково.