Анонсированы надбавки к пенсии: кто претендует и сколько можно получить?

В этом году количество надбавок к пенсии существенно ниже, чем это было в прошлом году или тем более до войны. Все из-за критической экономической ситуации в стране и нехватки средств из государственного бюджета на все стандартные доплаты. Правда, кое-что осталось. К примеру, весной украинцы получили надбавки в результате ежегодной индексации. Также оставили возрастную надбавку для тех категорий лиц, которым исполнилось 70, 75 и 80 и более лет. Пока не отменяют надбавку за сверхурочный стаж. Более того, украинцев поощряют продолжать официально работать даже после достижения пенсионного возраста, если есть такая возможность. Мол, проработав дополнительно шесть лет, можно увеличить свою начальную пенсию на 50%.

Прибавка за стаж сопровождается рядом нюансов

В настоящее время украинцы имеют право получать доплату за сверхурочный стаж. Согласно статье 28 закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, доплату за сверхурочный стаж могут получать мужчины у которых в трудовой книжке более 35 лет стажа, и женщины у которых записано более 30 лет стажа. Эта доплата касается только пенсий, полученных по возрасту. То есть, к пенсии по потере кормильца или пенсии по инвалидности эти надбавки не досчитываются.

Что касается размера доплаты, то это не может быть больше 1% от минимальной пенсии рассчитанной по возрасту. Сейчас прожиточный минимум составляет 2093 гривны, а значит, минимальная доплата это 20,93 грн. Именно такую сумму можно получить за каждый дополнительный год стажа, при условии, что начальная пенсия у вас минимальная.

Также стоит отметить, что пенсия будет перечислена уже после того, как человек окончательно уйдет с работы и полноценно перейдет на заслуженный отдых. Обычно перерасчет происходит автоматически, но в некоторых случаях, возможно, нужно будет прийти в отделение Пенсионного Фонда Украины.