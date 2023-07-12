Зарплата учителей вырастет до 40 000 гривен, но не у всех: что будет влиять на сумму?

Украинские учителя, молодые медики, и вообще работники большинства государственных учреждений не могут похвастаться высокой зарплатой. К примеру, учитель в Украине получает в среднем 7000 гривен. Сюда уже учтены ставки и разнообразные надбавки. Учитывая, что средняя зарплата по стране составляет вдвое больше, молодое поколение не спешит осваивать профессию педагога. Следовательно, эту систему, а также правила начисления зарплаты учителям хотят полностью реорганизовать. Об этом уже рассказал министр образования и науки Оксен Лесной. Ожидается, что зарплата учителя вырастет до 40 000 гривен, а на ее размер будет влиять квалификация педагога и количество отработанных часов. Стаж отойдет на второй план.

Когда планируют эти обновления?

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин заявил, что сумма 40 000 гривен не взята прямо с неба. Есть веские причины, чтобы считать ее оптимальной.

“Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней – подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, “порог” входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности“, — пояснил нардеп.

Но есть нюанс. Все эти обновления, а значит и повышение зарплаты возможны только после окончания войны.

Теперь же будет происходить полная реорганизация школ, которая продлится минимум до 1 сентября 2024 года. До этого времени органы самоуправления должны утвердить план сети школ с учетом требований законодательства к ним. Также должна произойти полная реорганизация лицеев. И школы и лицеи должны постепенно обзавестись материально-технической базой, компьютерным оборудованием, доступом в Интернет, а также провести конкурс на подбор квалифицированных руководителей и педагогического состава.