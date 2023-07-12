Telegram обновился, чтобы предоставлять доступ к местонахождению пользователей: стоит ли волноваться?

Телеграмм в Украине пользуется огромной популярностью. С начала войны большинство украинцев скачали этот мессенджер, чтобы читать там новости. Впоследствии в Телеграме появилась реклама, что позволило многим еще и неплохо зарабатывать. Также Телеграмм многим импонирует благодаря своей анонимности и безопасности данных. Но, на днях все немного изменилось. Стало известно, что Телеграмм обновил политику конфиденциальности и теперь рекламодатели видят примерное местонахождение своей целевой аудитории. Это касается Украины и России. Главная причина, почему так сделали, чтобы было проще соблюдать территориальные ограничения при показе рекламы в странах с большим количеством русскоязычных каналов.

Детальнее об обновлении?

Благодаря этому обновлению рекламодатели могут настраивать таргет на конкретный регион, а не на язык, как было раньше. То есть рекламу можно настраивать, например, только на украинскую аудиторию и ее не будет показывать в России, Беларуси или других странах, где есть русскоязычное население.

То есть рекламировать товар можно в той стране, в которой находится IP-пользователя, и соответственно она будет показываться всем пользователям IP, которых зарегистрирован в этой же стране. Другие данные для отслеживания геолокации не будут применяться.

Телеграм получил еще ряд обновлений

Кроме этого, в последние несколько месяцев Телеграм получил еще ряд обновлений. Наибольшее изменение произошло в плане эмодзи, то есть реакций на сообщение. В частности, в личных чатах и группах появилось расширенное меню реакций. Теперь новые реакции доступны всем пользователям, а не только тем, у кого Премиум подписка. Также есть удобная сортировка реакций. Те, которые вы используете чаще всего, всегда будут отображаться сверху. Подписчики Премиум могут ставить до трех реакций на одно сообщение.

Несмотря на изменение политики конфиденциальности Телеграмм продолжает оставаться безопасным мессенджером, к которому не имеют доступа спецслужбы.