Telegram оновився, щоб надавати доступ до місцезнаходження користувачів: чи варто хвилюватися?

Телеграм в Україні має величезну популярність. Від початку війни більшість українців завантажили цей месенджер, щоб читати там новини. Згодом в Телеграмі появилася реклама, що дало змогу багатьом ще й не погано заробляти. Також, Телеграм багатьом імпонує завдяки своїй анонімності та безпечності даних. Але, на днях все трішки змінилося. Стало відомо, що Телеграм оновив політику конфіденційності і тепер рекламодавці бачать приблизне місцеперебування своєї цільової аудиторії. Це стосується України і Росії. Головна причина, чому так зробили, щоб було простіше дотримуватись територіальних обмежень при показі реклами в країнах з великою кількістю російськомовних каналів.

Детальніше про оновлення?

Завдяки цьому оновленню рекламодавці можуть налаштовувати таргет на конкретний регіон, а не на мову, як було до цього. Тобто рекламу можна налаштовувати, наприклад, лише на українську аудиторію і її не показуватиме у Росії, Білорусі чи інших країнах де є російськомовне населення.

Тобто рекламувати товар можна у тій країні в якій знаходиться IP-користувача і відповідно вона показуватиметься всім користувачам IP яких зареєстрований у цій же країні. Інші дані для відстеження геолокації не застосовуватимуться.

Телеграм отримав ще ряд оновлень

Окрім цього, протягом останніх кількох місяців Телеграм отримав ще ряд оновлень. Найбільше змін відбулося в плані емоджі, тобто реакцій на повідомлення. Зокрема в особистих чатах і групах з’явилося розширене меню реакцій. Тепер нові реакції доступні всім користувачам, а не лише тим в кого Преміум підписка. Також є зручне сортування реакцій. Ті, які ви використовуєте найчастіше, завжди відображатимуться зверху. Підписники Преміум можуть ставити до трьох реакцій на одне повідомлення.

Попри зміну політики конфіденційності Телеграм й надалі залишається безпечним месенджером, до якого не мають доступу спецслужби.