Часть украинцев получит 100% скидку на оплату коммуналки: подробности

Скидку будут назначать исключительно на социальную норму потребления, которую устанавливает правительство Украины. Эту норму рассчитывают в индивидуальном порядке для каждого домохозяйства.

Граждане, которые в соответствии с законом о статусе ветеранов войны, гарантиях и социальной защите, получили статус льготника, имеют право на получение определенной скидки на оплату коммуналки, в том числе на газ.

Таким образом льготы распространяются на следующие категории населения:

участники боевых действий — 75% скидки на газ в рамках средних норм потребления;

участники войны — 50%;

лица, получившие инвалидность во время войны — 100%;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны, защитников и защитниц Украины — 50%;

лица с особыми заслугами перед Украиной — 100%;

родители, вдова погибшего с особыми заслугами — 100%.

С января 2023 года льготы выплачивает Пенсионный фонд Украины, исключительно в наличной форме на счет в Ощадбанке.

Скидка на газ предоставляется не на весь объем потребления, а только на социальную норму потребления, предусмотренную правительством. Она рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого домохозяйства.

В зависимости от вида потребленного природного газа, действуют следующие социальные нормативы:

газовая плита при наличии централизованного горячего водоснабжения – 3,3 кубометра на одного человека в месяц;

газовая плита при отсутствии централизованного снабжения горячей водой и газового нагревателя – 5,4 кубометра на человека

газовая плита и газовый нагреватель – 10,5 кубометра на человека.

При наличии индивидуального отопления норма составит 4 кубометра газа на каждый квадратный метр отапливаемой площади в месяц во время отопительного сезона.

Некоторые льготы предоставляют только при условии, что среднемесячный общий доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 3 760 гривен – доход, который дает право на налоговую социальную льготу в 2023 году.

В общий доход семьи включают все доходы – пенсия, зарплата, стипендия, социальная помощь, доходы от предпринимательской деятельности, выплаты по безработице и другие.