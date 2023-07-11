Частина українців отримає 100% знижку на оплату комуналки: деталі

Знижку будуть призначати виключно на соціальну норму споживання, яку встановлює уряд України. Цю норму розраховують в індивідуальному порядку для кожного домогосподарства.

Громадяни, які відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантіях та соціальному захисту, отримали статус пільговика, мають право на отримання певної знижки на оплату комуналки, в тому числі на газ.

Таким чином пільги розповсюджуються на такі категорії населення:

учасники бойових дій — 75% знижки на газ в рамках середніх норм споживання;

учасники війни — 50%;

особи, які отримали інвалідність під час війни — 100%;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, захисників та захисниць України — 50%;

особи з особливими заслугами перед Україною — 100%;

батьки, вдова загиблого з особливими заслугами — 100%.

З січня 2023 року пільги виплачує Пенсійний фонд України, виключно в готівковій формі на рахунок в Ощадбанку.

Знижка на газ надається не на весь обсяг споживання, а лише на соціальну норму поживання, передбачену урядом. Вона розраховується в індивідуальному порядку для кожного домогосподарства.

Залежно від виду спожитого природного газу, діють наступні соціальні нормативи:

газова плита при наявності централізованого гарячого водопостачання — 3,3 кубометра на одну людину на місяць;

газова плита при відсутності централізованого постачання гарячої води та газового нагрівача — 5,4 кубометра на людину

газова плита та газовий нагрівач — 10,5 кубометра на людину.

При наявності індивідуального опалення норма складатиме 4 кубометри газу на кожен квадратний метр опалюваної площі на місяць під час опалювального сезону.

Деякі пільги надають лише при умові, що середньомісячний загальний дохід сім на одну особу за останні шість місяців не перевищує 3 760 гривень — дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2023 році.

В загальний дохід сім’ї включають всі доходи — пенсія, зарплата, стипендія, соціальна допомога, доходи від підприємницької діяльності, виплати по безробіттю та інші.