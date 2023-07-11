Vodafone представил рекордно дешевый тарифный план с гигабайтами и безлимом: условия подключения

В последние несколько месяцев услуги связи сильно подорожали. Практически все операторы увеличили цены и добавили в предлагаемые пакеты больше Интернета. Мол, запрос на увеличение количества гигабайтов они регулярно получали от абонентов еще со времен масштабных отключений электроэнергии. Удорожание тарифов также связано с тем, что россияне масштабно уничтожают мобильную инфраструктуру, которую необходимо восстанавливать и ремонтировать. В результате в Украине кажется уже нет пакета, который стоил бы менее 150 гривен. В компании Киевстар цены стартуют и вовсе от 175 гривен. Но на днях приятно удивила другая компания, а именно Vodafone. Они предлагают принять участие в новой акции и подключить выгодный тарифный план всего за 60 гривен в месяц.

Акция доступна не всем абонентам

В настоящее время этой акцией могут воспользоваться только юридические лица и ФЛП, которые еще не пользуются корпоративной связью от Водафона. Подключить тарифный план в этом случае можно со скидкой в 50%. Кроме предпринимателей, этой акцией могут воспользоваться все абоненты, которые переходят с подписки на корпоративную форму обслуживания и становятся новыми корпоративными клиентами.

“По условиям акции абонентам предоставляется скидка в течение 12 месяцев с даты подключения тарифного плана. Все условия обслуживания в тарифных планах Vodafone Red Business остаются без изменений. Период действия акции: 01.07.2023 – 31.12.2023 включительно”, — написала пресс-служба компании на официальном сайте.

Мобильные операторы продлили действие льготного роуминга

Отметим, что мобильные операторы (Киевстар, Водафон и Лайфселл) продолжили действие льготного роуминга для находящихся за рубежом украинцев. Различные акции и льготные тарифы без дополнительных платежей действуют для наших граждан в среднем в 27 странах ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Каждый оператор предлагает свои условия, которые могут отличаться.