Vodafone представив рекордно дешевий тарифний план з гігабайтами та безлімом: умови підключення

Останні кілька місяців послуги зв’язку сильно подорожчали. Практично всі оператори збільшили ціни, та додали до пропонованих пакетів більше Інтернету. Мовляв, запит на збільшення кількості гігабайтів вони регулярно отримували від абонентів ще з часів регулярних відключень електроенергії. Подорожчання тарифів також пов’язано з тим, що росіяни масштабно нищать мобільну інфраструктуру, яку потрібно відновлювати та відбудовувати. В результаті в Україні здається вже немає пакета, який коштував би менше ніж 150 гривень. У компанії Київстар ціни стартують й зовсім від 175 гривень. Та днями приємно здивувала інша компанія, а саме Vodafone. Вони пропонують взяти участь у новій акції, та підключити вигідний тарифний план всього за 60 гривень на місяць.

Акція доступна не всім абонентам

Наразі цією акцію можуть скористуватися лише юридичні особи та ФОПи, які ще не користуються корпоративним зв’язком від Водафон. Підключити тарифний план у такому випадку можна зі знижкою у 50%. Крім підприємців цією акцією можуть скористуватися всі абоненти, які переходять з підписки на корпоративну форму обслуговування та стають новими корпоративними клієнтами.

“За умовами акції абонентам надається знижка протягом 12 місяців з дати підключення тарифного плану. Всі умови обслуговування в тарифних планах Vodafone Red Business залишаються без змін. Період дії акції: 01.07.2023 – 31.12.2023 включно”, написала пресслужба компанії на офіційному сайті.

Мобільні оператори продовжили дію пільгового роумінгу

Зазначимо, що мобільні оператори (Київстар, Водафон та Лайфселл) продовжили дію пільгового роумінгу для українців, які перебувають закордоном. Різні акції та пільгові тарифи без додаткових платежів діють для наших громадян в середньому у 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Кожен оператор пропонує власні умови, які можуть відрізнятися.