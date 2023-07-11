Українці можуть оформити додаткову одноразову допомогу у розмірі 5000 гривень

Особи, які мають статус внутрішньо переміщених можуть отримувати від держави щомісячну допомогу. Також час від часу про різноманітні виплати повідомляють благодійні фонди. Інколи окрім стандартної щомісячної допомоги, додаткову суму може виплачувати й держава. Про подібне стало відомо й зараз, принаймні про це повідомляють у Мінреінтеграції. Виявляється, 7 липня Кабмін прийняв рішення про нарахування одноразової допомоги у розмірі 5000 гривень кожному хто постраждав від підриву Каховської ГЕС. Мова про мешканців Херсонської та Миколаївської областей.

Як отримати гроші?

Кошти можуть отримати люди, які станом на 6 червня 2023 року були зареєстровані у населених пунктах Херсонської й Миколаївської областей. Мова про пункти, які постраждали внаслідок катастрофи. Зазначимо, що до 5 липня цю виплату могли оформлювати всі окрім тих, хто отримує допомогу, як ВПО. Тепер й останні можуть подати заявку на зарахування виплат. Дізнатися більше про допомогу та умови її отримання можна на сайті Мінреінтеграції або у додатку Дія.

Актуальними залишаються й інші види виплат

Наразі внутрішньо переміщені особи, яких в Україні налічується вже близько восьми мільйонів, можуть отримувати допомогу від ЮНІСЕФ та ООН. Це не альтернатива державним виплатам, а додаткові кошти, на які можуть претендувати окремі категорії населення. У випадку з ЮНІСЕФ на виплату у розмірі 2200 на особу претендують багатодітні родини. Щоправда, наразі припинено прийом заявок від бажаючих отримати допомогу. Кошти нараховують лише тим, хто встиг це зробити до 14 серпня 2022. року. Як тільки всі заявки будуть опрацьовані, організація може знову запустити процес їх прийому.

ООН також допомагає постраждалим від війни. Організація орієнтується в першу чергу на тих, хто повернувся додому, але їхнє житло зруйноване чи сильно пошкоджене. Для того, щоб поцікавитися актуальними виплатами та можливо подати заявку на їх отримання потрібно звернутися до благодійного фонду Право на захист, який є партнером ООН.