Повірку лічильників газу відновили: хто ризикує отримати космічні платіжки 

Якщо не надати доступ до лічильника, є всі шанси отримати шалені суми в платіжках за газ. Річ у тім, що в такому разі розраховувати суму будуть на основі граничних обсягів споживання.

Зазначимо, що якщо облгаз належним чином повідомив споживача про терміни здійснення періодичної перевірки лічильника, то перешкоджання діям облгазу будуть кваліфікуватися як порушення. А за це передбачена відповідальність споживача. В такому разі облгаз складе акт про порушення, де представника облгазу повинен попередити споживача під особистий підпис про наслідки такого рішення – через 20 днів з дня з дня складення акту споживачу буде оголошено розрахунок збитків та певними обсягами споживання.

Акт про відмову побутового споживача в доступі до власного об’єкта вважається дійсним, якщо його підписали представники облгазу та одна зацікавлена особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або керуючий будинком), або представника органу місцевого самоврядування при посвідченні їх осіб.

У випадку відмови споживача підписати акт про порушення, робить позначка в обох екземплярах акту про порушення, один з яких надсилається споживачу заказним поштовим відправленням протягом п’яти днів з дня складання такого акту.

Якщо не пройти повірку лічильників вчасно, то можна очікувати на платіжку з шаленими сумами. Річ у тім, що показники простроченого лічильника не приймаються. В такому разі доведеться платити за нормами, які зазвичай набагато вищі від фактичного споживання.

Повірку лічильника можна замовити у компанії, яка надає послуги. А також в будь-якій компанії, яка має відповідну ліцензію. Варто зазначити, що уточнити чи потрібна вам повірка можна в договорі на постачання комунальних послуг або у свого постачальника.

Нагадаємо, що цього місяця ми будемо платити за електроенергію більше. Доведеться сплатити 2,64 гривні з кВт-год, незалежно від обсягу споживання. Водночас пільговий нічний тариф продовжує діяти.