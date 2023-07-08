Поверку счетчиков газа возобновили: кто рискует получить космические платежки 

Если не предоставить доступ к счетчику, есть все шансы получить огромные суммы в платежках за газ. Дело в том, что в таком случае рассчитывать сумму будут на основе предельных объемов потребления.

Отметим, что если облгаз должным образом уведомил потребителя о сроках осуществления периодической проверки счетчика, то препятствование действиям облгаза будут квалифицироваться как нарушение. А за это предусмотрена ответственность потребителя. В таком случае облгаз составит акт о нарушении, где представитель облгаза должен предупредить потребителя под личную подпись о последствиях такого решения — через 20 дней со дня со дня составления акта потребителю будет объявлен расчет убытков и определенными объемами потребления.

Акт об отказе бытового потребителя в доступе к собственному объекту считается действительным, если его подписали представители облгаза и одно заинтересованное лицо (представитель жилищно-эксплуатационной организации, балансодержатель или управляющий домом), или представителя органа местного самоуправления при удостоверении их лиц.

В случае отказа потребителя подписать акт о нарушении, делает отметка в обоих экземплярах акта о нарушении, один из которых направляется потребителю заказным почтовым отправлением в течение пяти дней со дня составления такого акта.

Если не пройти поверку счетчиков вовремя, то можно ожидать платежку с бешеными суммами. Дело в том, что показатели просроченного счетчика не принимаются. В таком случае придется платить по нормам, которые обычно намного выше фактического потребления.

Поверку счетчика можно заказать у компании, которая предоставляет услуги. А также в любой компании, которая имеет соответствующую лицензию. Стоит отметить, что уточнить нужна ли вам поверка можно в договоре на поставку коммунальных услуг или у своего поставщика.

Напомним, что в этом месяце мы будем платить за электроэнергию больше. Придется оплатить 2,64 гривны за кВт-ч, независимо от объема потребления. В то же время льготный ночной тариф продолжает действовать.