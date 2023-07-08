Черговий сюрприз від НБУ: з 1 серпня в Україні змінюють правила поповнення карток

Вже з серпня Національний банк України змінить правила поповнення рахунків за допомогою терміналів самообслуговування. В кожному чеку повинні будуть вказати верифікований номер телефону.

Як розповідає працівник відділу фінансового моніторингу, ще десять років тому в Україні переведення в готівку було на такому рівні, що зараз складно в це повірити. З карт фізичних осіб знімати шестизначні суми і замовляли їх в касах. Одна, відома в певних колах, група найняла 500 людей, кожен з яких щоденно знімав сотні тисяч гривень. Дехто відкривав рахунки ФОП та проводив зняття готівки. Кримінальні справи стосовно цього тягнуться роками.

Рівень тіньової економіки в Україні досі є найбільшим в Європі. Однак завдяки посиленню фінансового моніторингу зняти готівку та легалізувати зароблені в тіні гроші стало складніше. Готівку практично неможливо відстежити, однак легалізувати її також досить складно. Великі покупки, вартість яких понад 50 тисяч гривень зараз можуть здійснюватися лише безготівково.

Кожен український банк повинен проводити первинний фінансовий моніторинг. Головна його ціль – не дозволять клієнтам використовувати інфраструктуру банку для відмивання, зняття готівки чи легалізації доходів. Національний банк не відповідає за рівень тіньової економіки, однак при цьому стежити за тим, щоб банки проводили фінансовий моніторинг та виконували всі норми закону.

З серпня Нацбанк всього лише змінить вимоги до квитанцій. В них повинні бути вказані номери телефонів тих, хто поповнює картку. Але це зовсім не означає, що НБУ таким чином вирішив побороти тіньовий оборот готівки. Крім того, ідентифікація зараз потрібна при поповненні на суму від 5 тисяч гривень.

При цьому, якщо ви будете через термінал оплачувати комуналку, купувати квитки на транспорт, платити штраф чи податки, то в таких операціях номер телефону можна не вказувати.