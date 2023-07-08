Очередной сюрприз от НБУ: с 1 августа в Украине меняют правила пополнения счетов

Уже с августа Национальный банк Украины изменит правила пополнения счетов с помощью терминалов самообслуживания. В каждом чеке должны будут указать верифицированный номер телефона.

Как рассказывает работник отдела финансового мониторинга, еще десять лет назад в Украине обналичивание было на таком уровне, что сейчас сложно в это поверить. С карт физических лиц снимали шестизначные суммы и заказывали их в кассах. Одна, известная в определенных кругах, группа наняла 500 человек, каждый из которых ежедневно снимал сотни тысяч гривен. Некоторые открывали счета ФЛП и проводили снятие наличных. Уголовные дела в отношении этого тянутся годами.

Уровень теневой экономики в Украине до сих пор является крупнейшим в Европе. Однако благодаря усилению финансового мониторинга снять наличные и легализовать заработанные в тени деньги стало сложнее. Наличные практически невозможно отследить, однако легализовать их также достаточно сложно. Крупные покупки, стоимость которых более 50 тысяч гривен сейчас могут осуществляться только по безналу.

Каждый украинский банк должен проводить первичный финансовый мониторинг. Главная его цель – не позволят клиентам использовать инфраструктуру банка для отмывания, снятия наличных или легализации доходов. Национальный банк не отвечает за уровень теневой экономики, однако при этом следить за тем, чтобы банки проводили финансовый мониторинг и выполняли все нормы закона.

С августа Нацбанк всего лишь изменит требования к квитанциям. В них должны быть указаны номера телефонов тех, кто пополняет карту. Но это вовсе не означает, что НБУ таким образом решил побороть теневой оборот наличных. Кроме того, идентификация сейчас нужна при пополнении на сумму от 5 тысяч гривен.

При этом, если вы будете через терминал оплачивать коммуналку, покупать билеты на транспорт, платить штраф или налоги, то в таких операциях номер телефона можно не указывать.