Украинцам массово продают кофе с мальтодекстрином: каждая 3 упаковка контрафакт

В Украине 30% рынка кофе находится в тени. Вместо оригинального продукта украинцам все чаще продают контрафактные смеси с мальтодекстрином.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Об этом он рассказал после встречи с производителями кофе. Ситуация на рынке кофе очень ужасная и одновременно типичная для нашей страны. 30% рынка находится в тени. При этом к кофе массово добавляют мальтодекстрин.

По его словам, фальшивый гранулированный кофе завозят по таможенной стоимости дешевле зеленого зерна. Такие смеси продают под видом продукции известных брендов и без уплаты налога.

Такой всевдокаву продают онлайн или на рынках. По словам Гетманцева контрафакт успешно продается под видом мировых и украинских брендов, а также под видом качественного кофе на рынках и через интернет. Но такой продукт кофе назвать нельзя.

Гетманцев подчеркивает, что кофейный бизнес в Украине создает рабочие места, не требует снижения налогов и введения льгот. Вместо этого предприниматели хотят только одного, чтобы государство выполнило свой долг по обеспечению законной и прозрачной работы рынка.

В этом также заинтересованы и потребители кофе, и государство, которому сейчас нужны деньги на армию.

Отметим, что мальтодекстрин – это углевод растительного происхождения. Его делают из кукурузного крахмала, картофеля, пшеницы или риса. Это вещество выглядит как порошок белого цвета. Мальтодекстрин может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, поскольку имеет высокий гликемический индекс.

Как советуют эксперты, чтобы приобрести качественный кофе, покупать его нужно только в официальных магазинах и обязательно требовать фискальный чек на товар.

Ранее в Закарпатской области был найден склад фальшивого кофе. Продукт продавали под видом популярного и достаточно дорогого итальянского кофе.