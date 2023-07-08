Як почати власну справу під час війни: 4 кращі бізнес-моделі

Почнемо з того, що товари китайського виробництва є досить популярними в Україні. Вони коштують недорого, що є важливим для багатьох споживачів. До того ж Китай славиться своєю широкою гамою товарів, яка задовольняє різноманітні потреби споживачів. Від електроніки до одягу, від побутової техніки до аксесуарів. Крім того, Китай активно впроваджують нові технології та інновації, що дозволяє забезпечити конкурентоспроможність їхніх товарів.

Тож чимало українців задумуються про бізнес з використанням товарі з Китаю Розповідаємо про чотири способи отримання доходу на перепродажі китайських товарів.

Де купувати китайські товари вигідно

Перш ніж ми розкажемо про способи отримання доходу, варто зазначити, що чи не найвигідніше купувати китайські товари гуртом на 1688 — одній з найпопулярніших платформ. До речі, ця платформа не надсилає товари в Україну напряму, але дізнатися більше про вигідну доставку можна за цим посиланням https://defy-logistics.com.ua/1688-posrednik-tao-bao/

4 ідеї організації бізнесу на перепродажі китайських товарів

Отож, перейдемо до головного, як організувати бізнес.

Посередницька діяльність. Оптова торгівля китайськими товарами є популярним заняттям для безлічі українських підприємців, які бажають заробляти на посередницькій діяльності, але уникають складнощів, пов’язаних з організацією імпорту. Один зі способів досягнення успіху у цій справі — це вести оптовий бізнес з Китаєм, використовуючи передоплату для придбання товарів, а після доставки здійснювати фінальні розрахунки з покупцем. Цей підхід не потребує великих початкових інвестицій, проте вимагає добре продуманої логістики та високого рівня відповідальності. Дропшиппінг. Ще один варіант заробітку за рахунок комісії — це дропшиппінг. При цьому підприємець приймає замовлення (зазвичай з передоплатою) і узгоджує з постачальником пряму доставку вибраних товарів кінцевому покупцеві. Для запуску такого бізнесу потрібні мінімальні фінансові вкладення, і головна перевага полягає в тому, що не потрібно мати власного складу або офісу. Але варто пам’ятати, що витрачати багато часу буде необхідно, оскільки для покупців дуже важливо отримати своє замовлення вчасно. Спільні закупівлі. Колективні закупівлі також можуть бути перспективним варіантом для самостійного перепродажу товарів з Китаю. У цьому випадку підприємець може об’єднатися з іншими підприємцями, щоб замовити великі партії товарів. Такий підхід дозволяє отримувати найвигідніші ціни від постачальника, а також знижені тарифи на доставку. Як новачкам, так і досвідченим підприємцям можна організувати такий бізнес з Китаєм. Однак варто враховувати, що для початку знадобиться достатня кількість коштів і склад для зберігання товарів. Імпорт для власного магазину. Перепродувати товари з Китаю можна в соціальних мережах чи власному сайті. Можна залучати одразу всі канали продажів. Працювати цим способом краще вже тоді, коли є власний інтернет-магазин, а завдяки товарам з Китаю ви розширите асортимент. Однак це підхід вимагає постійного просування магазину, значних витрат та регулярного поповнення асортименту.

Як бачите, розпочати власний бізнес цілком реально, навіть з мінімальними інвестиціями. Варто лише скласти реальний план та почати втілювати його в життя.