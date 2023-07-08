Українцям масово продають каву з мальтодекстрином: кожна 3 упаковка контрафакт

В Україні 30% ринку кави перебуває в тіні. Замість оригінального продукту українцям все частіше продають контрафактні суміші з мальтодекстрином.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. Про це він розповів після зустрічі з виробниками кави. Ситуація на ринку кави дуже жахлива та водночас типова для нашої країни. 30% ринку перебуває в тіні. При цьому до кави масово додають мальтодекстрин.

За його словами, фальшиву гранульовану каву завозять за митною вартістю дешевше зеленого зерна. Такі суміші продають під виглядом продукції відомих брендів та без сплати податку.

Таку всевдокаву продають онлайн або на ринках. За словами Гетьманцева контрафакт успішно продається під виглядом світових та українських брендів, а також під виглядом якісної кави на ринках та через інтернет. Але такий продукт кавою назвати не можна.

Гетьманцев підкреслює, що кавовий бізнес в Україні створює робочі місця, не потребує зниження податків та запровадження пільг. Замість того підприємці хочуть лише одного, щоб держава виконала свій обов’язок з забезпечення законної та прозорої роботи ринку.

В цьому також зацікавлені і споживачі кави, і держава, якій зараз потрібно гроші на армію.

Зазначимо, що мальтодекстрин — це вуглевод рослинного походження. Його роблять з кукурудзяного крохмалю, картоплі, пшениці або рису. Ця речовина виглядає як порошок білого кольору. Мальтодекстрин може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові, оскільки має високий глікемічний індекс.

Як радять експерти, щоб придбати якісну каву, купувати її потрібно лише в офіційних магазинах та обов’язково вимагати фіскальний чек на товар.

Раніше в Закарпатській області було знайдено склад фальшивої кави. Продукт продавали під виглядом популярної і досить дорогої італійської кави.