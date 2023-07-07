Осталось мало времени: до 1 августа украинцы должны обратиться в паспортный стол или придется менять паспорт

Как известно с 1 июля Кабинет министров Украины отменил карантин, что привело к восстановлению сроков вклеивания фотографий в паспорт при достижении 25 и 45 лет. Если проигнорировать это требование, то придется заменить паспорт-книжечку на ID-карту.

В связи с отменой карантина в Украине с 1 июля 2023 года граждане, которым исполнилось 25 и 45 лет, обязаны до конца месяца вклеить фото в паспорт-книжечку или заменить его на ID-карту по желанию. Если не сделать этого до 1 августа, то вклеить фото уже не получится, в таком случае придется оформить ID-карту. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Поэтому отмена карантина привела к восстановлению сроков вклеивания фото в документы. Уже сейчас стоит найти время, чтобы сфотографироваться на документы и обратиться в паспортный стол, чтобы вклеить фото.

В сообщение ГМС говорится о том, что лицам, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года нужно вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фото не будет вклеено до указанной даты, то паспорт-книжечку придется обменять на ID-карту.

Напомним, что в конце июня Кабинет министров Украины принял решение о завершении карантина из-за пандемии Covid-19 в Украине.

Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения озвучили статистику по заболеваемости и смертности из-за Covid-19/ Известно, что за все время пандемии в Украине диагностировали коронавирус у около 5,6 миллиона граждан, из них 112 тысяч умерли.

К счастью в мире смогли побороть ковид, но для украинцев весь кошмар не закончился, ведь война продолжается и российские оккупанты регулярно атакуют мирные города, не говоря уже о позициях наших защитников. Поэтому расслабляться рано, ведь борьба за жизнь и здоровье будет продолжаться вплоть до полной победы над врагом.