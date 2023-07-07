Залишилось мало часу: до 1 серпня українці повинні звернутися до паспортного стола або доведеться міняти паспорт

Як відомо з 1 липня Кабінет міністрів України скасував карантин, що призвело до відновлення термінів вклеювання фотографій в паспорт при досягненні 25 та 45 років. Якщо проігнорувати цю вимогу, то доведеться замінити паспорт-книжечку на ID-картку.

У зв’язку зі скасуванням карантину в Україні з 1 липня 2023 року громадяни, яким виповнилось 25 та 45 років, зобов’язані до кінця місяця вклеїти фото в паспорт-книжечку або замінити його на ID-картку за бажанням. Якщо не зробити цього до 1 серпня, то вклеїти фото вже не вийде, в такому разі доведеться оформити ID-картку. Про це повідомили в Державній міграційній службі України.

Тож скасування карантину призвело до відновлення термінів вклеювання фото в документи. Тож вже зараз потрібно знайти час, щоб звернутися до паспортного столу та зробити фото на документи.

В повідомлення ДМС йдеться про те, що особам, яким виповнилось 25 або 45 років в період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року потрібно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фото не буде вклеєне до вказаної дати, то паспорт-книжечку доведеться обміняти на ID-картку.

Нагадаємо, що наприкінці червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про завершення карантину через пандемію Covid-19 в Україні.

Варто зазначити, що в Міністерстві охорони здоров’я озвучили статистику щодо захворюваності та смертності через Covid-19/ Відомо, що за весь час пандемії в Україні діагностували коронавірус у близько 5,6 мільйона громадян, з них 112 тисяч померли.

На щастя у світі змогли побороти ковід, але для українців весь кошмар не закінчився, адже війна триває і російські окупанти регулярно атакують мирні міста, не кажучи вже про позиції військових. Тож розслаблятися рано, адже боротьба за життя за здоров’я триватиме аж до повної перемоги над ворогом.