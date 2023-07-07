Пенсії деяким категоріям пенсіонерів підвищать на 19,7%: кому пощастить 

За даними Пенсійного фонду України, в середньому пенсійні виплати українців зросли більше ніж на 1000 гривень. Найбільші надбавки, як не дивно, отримали народні депутати.

З 1 липня громадянам України в автоматичному порядку збільшать пенсії на 19,7%. Однак це стосується не всіх, а лише тих категорій населення, які вийшли на заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Мова йде про закон про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата та про наукову та науково-технічну діяльність. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Перерахунок здійснили для виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року про індексацію пенсійних виплат та страхових виплат.

Липневе підвищення пенсій торкнулося 19 419 осіб. Середній розмір надбавки – 1020,71 гривні.

Збільшення пенсій вже торкнулося таких категорій громадян:

особи, яким пенсію призначено відповідно до закону про державну службу. Вони отримали близько 1046,70 гривень. Таку надбавку отримало 16 989 осіб.

659 пенсіонерів отримали надбавку 1450,98 гривні відповідно до закону про статус народного депутата;

1574 пенсіонери отримали додатково по 634,89 гривні відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування.

197 пенсіонерів отримали по 433,51 гривні відповідно до закону про наукову та науково-технічну діяльність.

Виплата пенсій в липні відбудеться як і зазвичай, у встановлені терміни.

Нагадаємо, що в червні надбавку одразу за три місяці отримали працюючі пенсіонери. Через особливості обміну даними між державними реєстрами вийшло так, що кошти їм нарахували одразу за три місяці. А вже в липні вони отримають надбавку за один місяць.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України з доходами та витратами у розмірі 768,9 мільярда гривень. Також українці з низьким рівнем доходів, в тому числі пенсіонери, можуть розраховувати на отримання субсидії.