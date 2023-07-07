Названы распространенные ошибки украинцев, из-за которых банки блокируют им карты

Причин, почему вам могут заблокировать банковскую карту, очень много. Один только финансовый мониторинг чего стоит. В ходе него специалисты выявляют лиц, которые могут заниматься предпринимательской деятельностью и не платить за нее налогов. Это не обязательно крупные компании. Часто под расправу могут попасть самозанятые лица, например, перепродающие одежду из секонда, или те, что пекут на заказ торты. Если на карту часто приходят средства от разных людей, систему это может заинтересовать. Названы еще несколько причин, по которым владельцы банковских счетов могут их потерять.

Как делать не нужно?

В данном случае блокировку карт можно получить из-за банальной необразованности или неудачного чувства юмора. Вот в какие ситуации попадали украинцы и чего нужно избегать:

Никогда не шутите. При переводе средств не пишите никаких шуток в графе “Назначение платежа”. Некоторые остряки могут написать “Даю взятку”, “Вывожу крипту” и тому подобное. Система не будет разбираться, правда это или нет, а просто заблокирует счет. Не пишите подозрительные комментарии, например, “За квартиру”, “Возвращение долга”. В данном случае счет могут заблокировать получателю. Старайтесь не отправлять часто переводы никак их не подписывая.

Очень часто банки блокируют счета даже ничего не объясняя. Разблокировать их очень сложно. Проще это сделать, если блокировка была из-за открытых производств и задолженности. Тогда достаточно погасить долг и счета вам вернут. А если из-за финансового мониторинга, то вероятно придется искать другой банк.

Что касается штрафов за теневую предпринимательскую деятельность, то банки их не выписывают. Они только могут передавать данные в Налоговую службу, и даже последняя не имеет права штрафовать, если на это нет распоряжения от суда.

В целом штраф за неуплату налогов колеблется от 30 000 гривен и более.