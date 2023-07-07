Названо поширені помилки українців, через які банки блокують їм картки

Причин, чому вам можуть заблокувати банківську картку — дуже багато. Один лише фінансовий моніторинг чого вартий. В ході нього фахівці виявляють осіб, які можуть займатися підприємницькою діяльність і не сплачувати за неї податків. Це не обов’язково великі компанії. Часто під розправу можуть потрапити самозайняті особи, наприклад, ті, що перепродують одяг з секонду, або печуть на замовлення торти. Якщо на картку часто приходять кошти від різних людей, систему це може зацікавити. Названо ще кілька причин, через які власники банківських рахунків можуть їх втратити.

Як робити не потрібно?

У такому випадку блокування карток можна отримати через банальну неосвіченість або невдале почуття гумору. Ось, у які ситуації потрапляли українці й чого потрібно уникати:

Ніколи не жартуйте. При переведенні коштів не пишіть ніяких жартів у графі “Призначення платежу”. Деякі дотепники можуть написати “Даю взятку”, “Виводжу крипту” і тому подібне. Система не розбиратиметься правда це чи ні, а просто заблокує рахунок. Не пиш і ть підозрілі коментарі, наприклад, “За квартиру”, “Повернення боргу”. В цьому випадку рахунок можуть заблокувати отримувачу. Намагайтесь не відправляти часто перекази ніяк їх не підписуючи.

Дуже часто банки блокують рахунки навіть нічого не пояснюючи. Розблокувати їх дуже складно. Простіше це зробити, якщо блокування було через відкриті провадження та заборгованість. Тоді достатньо погасити борг і рахунки вам повернуть. А якщо через фінансовий моніторинг, то ймовірно доведеться шукати інший банк.

Стосовно штрафів за тіньову підприємницьку діяльність, то банки їх не виписують. Вони лише можуть передавати дані до Податкової служби, і навіть та немає права штрафувати, якщо на це немає розпорядження від суду.

А загалом, штраф за несплату податків коливається від 30 000 гривень і більше.