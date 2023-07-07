Обменники назвали полный список дефектов, с которыми точно не примут купюры

В последнее время в Украине происходит множество скандалов вокруг обмена валюты. Дело в том, что в обменниках все чаще отказываются принимать доллары, аргументируя это тем, что у них какие-то дефекты. После того как обменники начали принимать эти доллары, но по более низкому курсу, у украинцев закралось мнение, что это такой новый вид заработка, который вполне можно приравнять к мошенничеству. Со временем эта ситуация набрала такую огласку, что вмешался НБУ. Теперь, если обменники не будут принимать купюры, которые по их мнению являются устаревшими или в ненадлежащем состоянии, то могут потерять лицензию на работу. Но все же есть список дефектов, купюры с которыми действительно не подлежат обмену, или же подходят только для процедуры инкассо.

Какие купюры точно не примут?

Обменники имеют полное право отказаться от купюр со следующими дефектами:

Если банкнота разорвана или разрезана на две или более частей. Если повреждены элементы дизайна и защиты, например, вытерты цифры или буквы. Если купюра имеет нетипичный цвет, то есть не такой, как должен быть в оригинале. Если банкнота на 50% и более покрыта пятнами, включая те, которые заметны только при ультрафиолете. Обожженные купюры, с пятнами от различных жидкостей, с признаками гниения и т.д.

С такими купюрами лучше обращаться в банки и заказывать услугу инкассо. Она платная, то есть в зависимости от степени повреждений банк взыскает комиссию от стоимости валюты. Далее купюры будут отправлять в банк-эмитент, где их обменяют на новые.

Если же у вас есть доллары в хорошем состоянии, но обменник не принимает их из-за того, что они выпущены несколько десятков лет назад, можете смело писать жалобу. Согласно действующим правилам НБУ, действительными считаются доллары от 1914 выпуска, если они в надлежащем состоянии.