Обмінники назвали повний перелік дефектів, з якими точно не приймуть купюри

Останнім часом в Україні відбувається дуже багато скандалів навколо обміну валюти. Річ в тім, що в обмінниках все частіше відмовляються приймати долари, аргументуючи це тим, що вони мають якісь дефекти. Після того, як обмінники почали приймати ці долари, але за нижчим курсом, в українців закралася думка, що це такий новий вид заробітку, який цілком можна прирівняти до шахрайства. З часом ця ситуація набрала такого розголосу, що втрутився НБУ. Тепер якщо обмінники не прийматимуть купюри, які на їх думку є застарими або в неналежному стані, то можуть втратити ліцензію на роботу. Але все-таки є перелік дефектів, купюри з якими дійсно не підлягають обміну, або ж підходять лише для процедури інкасо.

Які купюри точно не приймуть?

Обмінники мають повне право відмовитись від купюр з наступними дефектами:

Якщо банкнота розірвана або розрізана на дві чи більше частин. Якщо пошкоджено елементи дизайну та захисту, наприклад, витерто цифри чи літери. Якщо купюра має нетиповий колір, тобто не такий як має бути в оригіналі. Якщо банкнота на 50% і більше покрита плямами, включно з тими, які помітно лише при ультрафіолеті. Обпалені купюри, з плямами від різних рідин, з ознаками гниття тощо.

З такими купюрами краще звертатися до банків і замовляти послугу інкасо. Вона платна, тобто залежно від ступеня пошкоджень банк стягне комісію від вартості валюти. Далі, купюри будуть відправляти у банк-емітент, де їх обміняють на нові.

Якщо ж, у вас є долари у хорошому стані, але обмінник не приймає їх через те, що вони випущені кілька десятків років тому, можете сміливо писати скаргу. Згідно з чинними правилами НБУ, дійсними вважаються долари від 1914 року випуску, якщо вони у належному стані.