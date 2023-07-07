Обмінники назвали повний перелік дефектів, з якими точно не приймуть купюри

Останнім часом в Україні відбувається дуже багато скандалів навколо обміну валюти. Річ в тім, що в обмінниках все частіше відмовляються приймати долари, аргументуючи це тим, що вони мають якісь дефекти. Після того, як обмінники почали приймати ці долари, але за нижчим курсом, в українців закралася думка, що це такий новий вид заробітку, який цілком можна прирівняти до шахрайства. З часом ця ситуація набрала такого розголосу, що втрутився НБУ. Тепер якщо обмінники не прийматимуть купюри, які на їх думку є застарими або в неналежному стані, то можуть втратити ліцензію на роботу. Але все-таки є перелік дефектів, купюри з якими дійсно не підлягають обміну, або ж підходять лише для процедури інкасо.
Які купюри точно не приймуть?
Обмінники мають повне право відмовитись від купюр з наступними дефектами:
- Якщо банкнота розірвана або розрізана на дві чи більше частин.
- Якщо пошкоджено елементи дизайну та захисту, наприклад, витерто цифри чи літери.
- Якщо купюра має нетиповий колір, тобто не такий як має бути в оригіналі.
- Якщо банкнота на 50% і більше покрита плямами, включно з тими, які помітно лише при ультрафіолеті.
- Обпалені купюри, з плямами від різних рідин, з ознаками гниття тощо.
З такими купюрами краще звертатися до банків і замовляти послугу інкасо. Вона платна, тобто залежно від ступеня пошкоджень банк стягне комісію від вартості валюти. Далі, купюри будуть відправляти у банк-емітент, де їх обміняють на нові.
Якщо ж, у вас є долари у хорошому стані, але обмінник не приймає їх через те, що вони випущені кілька десятків років тому, можете сміливо писати скаргу. Згідно з чинними правилами НБУ, дійсними вважаються долари від 1914 року випуску, якщо вони у належному стані.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter