Названо магазинні продукти, які скорочують життя на 10-15 років: лікарі застерігають

Кожен знає, що в багатьох магазинних продуктах суцільна хімія. Є й просто продукти, які апріорі шкідливі, якщо вживати їх часто чи у великих кількостях. Наприклад, солодощі, газовані напої, чи, наприклад, чипси. Але є ще й окрема категорія продуктів, які називаються ультраобробленими. Дієтологи кажуть, що це повільна смерть. Кожен хто часто зловживає такою їжею скорочує своє життя на 10-15 років.

Які продукти відносяться до ультраоброблених?

До категорії ультраоброблених відноситься дуже багато продуктів. Більшість будуть здивовані, але це навіть дитячі йогурти, смузі, чи сендвічі, які продаються вже готовими. Найбільша проблема таких продуктів в тому, що вони містять в собі не лише екстракти натуральних інгредієнтів. Це дуже шкідливо для здоров’я, і головне для кишківника. Оброблені продукти негативно впливають на самопочуття, а ще провокують штучний голод.

Світові дієтологи та експерти зі здорового харчування стверджують, що такі продукти мають продаватися з приміткою “Дешевше, але шкідливо для здоров’я”. На жаль поки ніхто таких приміток не вказує.

“Такі продукти змусять вас переїдати добову калорійність, ви не відчуєте себе ситим, коли з’їсте їх, вам захочеться їсти більше, ви відчуєте легку нудоту, і ваш настрій погіршиться“, – зазначає дієтолог Тім Спектор.

Загалом, ультраоброблені продукти це чипси, снеки, заморожені продукти, наприклад, піца чи картопля фрі. Також до цієї категорії відносять більшість ковбасних виробів, а ще сири.

Як харчуватись, щоб почувати себе добре?

Лікар Тім зазначає, що радить своїм пацієнтам харчуватися різноманітно. Тобто так, щоб протягом тижня з’їдати як мінімум 30 різних продуктів, серед яких обов’язково мають бути горіхи, насіння, фрукти, овочі, каші, білкові продукти, вуглеводи тощо. Таке харчування подарує прилив енергії та відмінне самопочуття.