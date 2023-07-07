Могут вызвать рак: ученые назвали х продуктов от которых лучше отказаться

Красное мясо и белый хлеб – это далеко не весь перечень опасных продуктов.

Американское сообщество по борьбе с раком сообщило, что количество людей моложе 55 лет, у которых диагностируют рак кишечника, удвоилось за последнее десятилетие. В то же время в том же агентстве планируют признать искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном.

Поэтому главными виновниками рака называют следующие продукты:

Салями, бекон и сосиски. Еще в 2015 году обработанное мясо называли как “определенную” причину рака. Поэтому стоит сократить потребление обработанного мяса до 70 граммов в день. Опасность связана с тем, что в колбасных изделиях есть немало нитритов, которые добавляют, чтобы продлить сроки годности продуктов. При высокой температуре нитриты могут приводить к образованию канцерогенных соединений.

Алкоголь. Организм превращает алкоголь в химическое вещество под названием ацетальдегид, который повреждает клетки. Регулярное потребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, пищевода, ротовой полости и горла.

Телятина и красное мясо. Известно, что чрезмерное употребление красного мяса приводит к раку. Причина – молекула под названием гем. Ее чрезмерное потребление может привести к мутации клеток слизистой кишечника.

Сладкие безалкогольные напитки. Чрезмерное употребление сладких газированных напитков увеличивает развитие колоректального рака. К тому же люди, которые употребляют много сладких напитков, чаще страдают от ожирения – ключевого фактора риска рака.

Шоколад, конфеты, сухие завтраки. Хотя употребление сахара не повышает риск рака, но часто чрезмерное потребление сладких продуктов приводит к отказу от клетчатки, что негативно влияет на толстый кишечник.