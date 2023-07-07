Можуть викликати рак: вчені назвали 6 продуктів від яких краще відмовитися

Червоне м’ясо та білий хліб – це далеко не все перелік небезпечних продуктів.

Американська спільнота по боротьбі з раком повідомила, що кількість людей молодших за 55 років, в яких діагностують рак кишківника, подвоїлося за останнє десятиліття. Водночас в тому ж агентстві планують визнати штучний підсолоджувач аспартам можливим канцерогеном.

Тож головними винуватцями раку називають наступні продукти:

Салямі, бекон та сосиски. Ще в 2015 році оброблене м’ясо називали як “певну” причину раку. Тож варто скоротити споживання обробленого м’яса до 70 грамів в день. Небезпека пов’язана з тим, що в ковбасних виробах є чимало нітритів, які додають, щоб продовжити терміни придатності продуктів. При високій температурі нітрити можуть призводити до утворення канцерогенних сполук.

Алкоголь. Організм перетворює алкоголь в хімічну речовину під назвою ацетальдегід, який пошкоджує клітини. Регулярне споживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку молочної залози, стравоходу, ротової порожнини та горла.

Телятина та червоне м’ясо. Відомо, що надмірне вживання червоного м’яса призводить до раку. Причина – молекула під назвою гем. Її надмірне споживання може призвести до мутації клітин слизової кишківника.

Солодкі безалкогольні напої. Надмірне вживання солодких газованих напоїв збільшує розвиток колоректального раку. До того ж люди, які вживають багато солодких напоїв, частіше страждають від ожиріння – ключового фактора ризику раку.

Шоколад, цукерки, сухі сніданки. Хоч вживання цукру не підвищує ризик раку, але часто надмірне споживання солодких продуктів призводить до відмови від клітковини, що негативно впливає на товстий кишківник.