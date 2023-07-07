Можуть викликати рак: вчені назвали 6 продуктів від яких краще відмовитися

Червоне м’ясо та білий хліб – це далеко не все перелік небезпечних продуктів.
Американська спільнота по боротьбі з раком повідомила, що кількість людей молодших за 55 років, в яких діагностують рак кишківника, подвоїлося за останнє десятиліття. Водночас в тому ж агентстві планують визнати штучний підсолоджувач аспартам можливим канцерогеном.
Тож головними винуватцями раку називають наступні продукти:
- Салямі, бекон та сосиски. Ще в 2015 році оброблене м’ясо називали як “певну” причину раку. Тож варто скоротити споживання обробленого м’яса до 70 грамів в день. Небезпека пов’язана з тим, що в ковбасних виробах є чимало нітритів, які додають, щоб продовжити терміни придатності продуктів. При високій температурі нітрити можуть призводити до утворення канцерогенних сполук.
- Алкоголь. Організм перетворює алкоголь в хімічну речовину під назвою ацетальдегід, який пошкоджує клітини. Регулярне споживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку молочної залози, стравоходу, ротової порожнини та горла.
- Телятина та червоне м’ясо. Відомо, що надмірне вживання червоного м’яса призводить до раку. Причина – молекула під назвою гем. Її надмірне споживання може призвести до мутації клітин слизової кишківника.
- Солодкі безалкогольні напої. Надмірне вживання солодких газованих напоїв збільшує розвиток колоректального раку. До того ж люди, які вживають багато солодких напоїв, частіше страждають від ожиріння – ключового фактора ризику раку.
- Шоколад, цукерки, сухі сніданки. Хоч вживання цукру не підвищує ризик раку, але часто надмірне споживання солодких продуктів призводить до відмови від клітковини, що негативно впливає на товстий кишківник.
- Вода з-під крана. Поліфторалкільні речовини, які використовують в промислових процесах все частіше потрапляють в воду. Дослідження показують, що їх все частіше пов’язують з певними видами раку. Тож вживаючи воду з-під крана варто потурбуватися про фільтр.
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