Начнется массовая блокировка счетов? НБУ меняет правила пользования карточками с августа

Уже с августа Национальный банк Украины меняет правила пополнения счета наличными через терминалы. Постепенно финансовый мониторинг и борьбу с теневыми доходами будут усиливать. Это приведет к тому, что рано или поздно все украинцы будут вынуждены вывести свои доходы из тени.

Что изменится с августа и зачем

По словам работника отдела финансового мониторинга, еще каких-то десять лет назад в Украине снимали наличные бешеные суммы. С карточек физических лиц снимали шестизначные суммы и заказывали их в кассах банков. Однако известная в узких кругах группа наняла 500 человек, каждый из которых ежедневно снимает сотни тысяч гривен. А некоторые лица открывали счета ФЛП и снимали наличные. Уголовные дела тянутся годами.

Уровень теневой экономики в Украине до сих пор один из самых высоких в Европе, поэтому благодаря усилению финансового мониторинга легализовать заработанные в тени деньги стало сложнее. Наличные практически невозможно отследить, но легально ими также трудно воспользоваться. Крупные покупки (от 50 тысяч гривен) должны проходить безналично.

Каждый украинский банк должен проводить первичный финансовый мониторинг. Главная его задача – не позволить клиентам использовать инфраструктуру банка для отмывания денег, снятия наличных или легализации дохода. Национальный банк не отвечает за уровень экономики, но при этом банки должны проводить финансовый мониторинг и выполнять нормы закона.

С августа НБУ меняет требования к квитанциям. В них должны указываться и номера телефонов лиц, которые пополняют карту. Это вовсе не означает, что НБУ таким образом решило побороть теневой оборот наличных. Кроме того, идентификация нужна сейчас при пополнении на сумму более 5 тысяч гривен.

При этом покупать билеты, платить коммуналку, штрафы или налоги можно по старым правилам.

Что касается опасений украинцев о массовой блокировке счетов, то здесь не все однозначно. При открытии счета лицо должно указать источники дохода и приблизительные объемы. Если данные будут совпадать, то вряд ли исчезнут проблемы. При этом если вы проводите нетипичные операции, то ваш счет могут заблокировать до предоставления документов, которые объясняют происхождение средств.