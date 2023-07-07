Розпочнеться масове блокування рахунків? НБУ змінює правила користування картками з серпня

Вже з серпня Національний банк України змінює правила поповнення рахунку готівкою через термінали. Поступово фінансовий моніторинг та боротьбу з тіньовими доходами посилюватимуть. Це призведе до того, що рано чи пізно всі українці будуть змушені вивести свої доходи з тіні.

Що зміниться з серпня і навіщо

За словами працівника відділу фінансового моніторингу, ще якихось десять років тому в Україні знімали готівку шалені суми. З карток фізичних осіб знімати шестизначні суми та замовляли їх в касах банків. Однак відома в вузьких колах група найняла 500 осіб, кожна з яких щоденно знімає сотні тисяч гривень. А деякі особи відкривали рахунки ФОП та знімати готівку. Кримінальні справи тягнуться роками.

Рівень тіньової економіки в Україні й досі один із найвищих в Європі, тож завдяки посиленню фінансового моніторингу легалізувати зароблені в тіні гроші стало складніше. Готівку практично неможливо відстежити, але легально нею також важко скористатися. Великі покупки (від 50 тисяч гривень) повинні проходити безготівково.

Кожен український банк має проводити первинний фінансовий моніторинг. Головне його завдання – не дозволити клієнтам використовувати інфраструктуру банку для відмивання грошей, зняття готівки чи легалізації доходу. Національний банк не відповідає за рівень економіки, але при цьому банки повинні проводити фінансовий моніторинг та виконувати норми закону.

З серпня НБУ змінює вимоги до квитанцій. В них повинні вказуватися і номери телефонів осіб які поповнюють карту. Це зовсім не означає, що НБУ таким чином вирішило побороти тіньовий обіг готівки.Крім того, ідентифікація потрібна зараз при поповненні на суму понад 5 тисяч гривень.

При цьому купувати квитки, платити комуналку, штрафи чи податки можна за старими правилами.

Щодо побоювань українців про масове блокування рахунків, то тут не все однозначно. При відкритті рахунку особа повинна вказати джерела доходу та приблизні обсяги. Якщо дані будуть збігатися, то навряд чи зникнуть проблеми. При цьому якщо ви проводите нетипові операції, то ваш рахунок можуть заблокувати до надання документів, які пояснюють походження коштів.