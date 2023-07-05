Касается всех украинцев работающих в Польше: приняты новые правила

В следующем году в Польше ожидается повышение минимальной заработной платы. Это произойдет в два этапа. Сейчас минимальная зарплата составляет чуть более 25 тысяч гривен.

С июля минимальные зарплаты в Польше выросли. Это произошло уже второй раз за год и это означает, что минимальные зарплаты для украинцев, работающих в Польше, увеличились на 110 злотых или 1 000 гривен брутто (то есть до вычета налогов и сборов. То есть теперь украинцы в Польше будут получать не менее 3 600 злотых брутто. Это касается тех, кто работает по трудовому договору.

После всех отчислений с 3 600 злотых останется примерно 2 783 злотых. В пересчете на гривны это составит 25,3 тысячи гривен. Об этом сообщили в Миграционной платформе EWL.

Минимальная ставка, а час для работающих по договору поручения составит 23,50 злотых брутто или 210 гривен. В месяц заработная плата будет составлять от 4 700 до 5 875 злотых в зависимости от количества отработанных часов. В пересчете на гривны это будет от 42,6 до 53,2 тысячи.

Сейчас больше всего вакансий предлагается в сфере логистики (комплектация и упаковка посылок). В среднем можно зарабатывать от 5 5000 до 6 800 злотых. В пересчете на гривны это от 49,8 до 61,6 тысячи гривен. Точная сумма зависит от количества отработанных часов. Но это заработок до вычета налогов и сборов, поэтому на руки работники будут получать несколько меньше.

В EWL отмечают, что в следующем году снова ожидается повышение минимальной заработной платы в два этапа. В начале января 2024 года заработная плата вырастет до 4 242 (38,5 тысячи гривен) злотых брутто при трудоустройстве по договору и 27,70 злотых брутто (249 гривен) при почасовой оплате. А в июне 2024 года заработная плата по договору возрастет до 4 300 злотых до отчислений, это около 39 тысяч гривен и 28,10 злотых (253 гривны) при почасовой оплате работы.