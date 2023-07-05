Стосується всіх українців які працюють в Польші: прийнято нові правила

В наступному році в Польщі очікується підвищення мінімальної заробітної плати. Це відбудеться у два етапи. Зараз мінімальна зарплата складає трохи більш як 25 тисяч гривень.

З липня мінімальні зарплати в Польщі виросли. Це відбулося вже вдруге за рік і це означає, що мінімальні зарплати для українців, які працюють в Польщі, збільшилися на 110 злотих або 1 000 гривень брутто (тобто до відрахування податків та зборів. Тобто тепер українці в Польщі будуть отримувати не менше 3 600 злотих брутто. Це стосується тих, хто працює за трудовим договором.

Після всіх відрахувань з 3 600 злотих залишиться приблизно 2 783 злотих. В перерахунку на гривні це складе 25,3 тисячі гривень. Про це повідомили в Міграційній платформі EWL.

Мінімальна ставка, а годину для працюючих за договором доручення складе 23,50 злотих брутто або 210 гривень. На місяць заробітна плата складатиме від 4 700 до 5 875 злотих в залежності від кількості відпрацьованих годин. В перерахунку на гривні це буде від 42,6 до 53,2 тисячі.

Наразі найбільше вакансій пропонується у сфері логістики (комплектація та пакування посилок). В середньому можна заробляти від 5 5000 до 6 800 злотих. В перерахунку на гривні це від 49,8 до 61,6 тисяч гривень. Точна сума залежить від кількості відпрацьованих годин. Але це заробіток до відрахування податків та зборів, тож на руки працівники отримуватимуть дещо менше.

В EWL зазначають, що в наступному році знову очікується підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи. На початку січня 2024 року заробітна плата зросте до 4 242 (38,5 тисяч гривень) злотих брутто при працевлаштуванню за договором та 27,70 злотих брутто (249 гривень) при погодинній оплаті. А в червні 2024 року заробітна плата за договором зросте до 4 300 злотих до відрахувань, це близько 39 тисяч гривень та 28,10 злотих (253 гривні) при погодинній оплаті роботи.