Не только военные и медики: Кабмин расширяет программу еОселя

Теперь рассчитывать на участие в программе еОселя смогут все граждане, которые не имеют собственного жилья.

Вчера, 4 июля, Кабинет министров Украины согласовал изменения, благодаря которым участие в государственной программе еОселя смогут принимать все украинцы, которые не имеют собственного жилья. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Для таких категорий будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос – от 20%, а срок кредитования – до 20 лет.

Напомним, что правительство запустило программу еОселя в 2022 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Она уже предоставила возможность получать льготные кредиты нескольким категориям населения. Речь идет о военнослужащих, правоохранителей, учителей, медиков и ученых. Они могут получить ипотеку только под 3% годовых.

Как утверждает Денис Шмыгаль, таких льготных кредитов сейчас уже выдано на сумму более 1,2 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее глава правления Глобус Банка Серий Мамедов озвучил свою позицию относительно программы еОселя. По его словам эта программа станет эффективной лишь когда в месяц будет осуществляться около одной тысячи сделок в месяц. Сейчас известно о том, что с 1 октября 2022 года было выдано лишь 1300 кредитов. В пересчете в проценты речь идет лишь о 3% от общего количества заявок на получение кредитов на жилье.

В общем проблема жилья сейчас актуальна как никогда ранее. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть собственное жилье из-за вторжения российских оккупантов. В то же время даже с программой доступного кредитования, еОселя не является доступной для большинства украинцев. Ведь большинство внутренне перемещенных лиц не трудоустроено и живет на помощь от государства и международных организаций. При этом большинство людей не желает инвестировать в недвижимость, ведь из-за российских оккупантов украинцы живут с постоянным ощущением угрозы.