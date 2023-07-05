Не лише військові та медики: Кабмін розширює програму єОселя

Тепер розраховувати на участь в програмі єОселя зможуть всі громадяни, які не мають власного житла.

Вчора, 4 липня, Кабінет міністрів України погодив зміни, завдяки яким участь в державній програмі єОселя зможуть приймати всі українці, які не мають власного житла. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Для таких категорій буде діяти пільгова річна ставка 7% в гривні. Перший внесок – від 20%, а термін кредитування – до 20 років.

Нагадаємо, що уряд запустив програму єОселя у 2022 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Вона вже надала можливість отримувати пільгові кредити кільком категоріям населення. Мова йде про військовослужбовців, правоохоронців, вчителів, медиків та вчених. Вони можуть отримати іпотеку лише під 3% річних.

Як стверджує Денис Шмигаль, таких пільгових кредитів наразі вже видано на суму понад 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, що раніше глава правління Глобус Банку Серій Мамедов озвучив свою позицію стосовно програми єОселя. За його словами ця програма стане ефективною лише коли в місяць буде здійснюватися близько однієї тисячі угод на місяць. Зараз відомо про те, що з 1 жовтня 2022 року було видано лише 1300 кредитів. В перерахунку у відсотки мова йде лише про 3% від загальної кількості заявок на отримання кредитів на житло.

Загалом проблема житла зараз актуально як ніколи раніше. Мільйони українців були змушені покинути власне житло через вторгнення російських окупантів. Водночас навіть з програмою доступного кредитування, єОселя не є доступною для більшості українців. Адже більшість внутрішньо переміщених осіб не працевлаштована та живе на допомогу від держави та міжнародних організацій. При цьому більшість людей не бажає інвестувати в нерухомість, адже через російських окупантів українці живуть з постійним відчуттям загрози.