С 1 июля вступает в действие новый штраф в размере 30 000 гривен: за что можно получить?

В 2023 году уже стало традицией, что месяц начинается с каких-то изменений и обновлений, непосредственно касающихся большинства украинцев. Следовательно, с 1 июля, львиная доля граждан может получить немалый штраф. Все за отказ предоставлять данные о своих счетах Налоговой службе. Последняя в свою очередь с 1 июля получила право требовать эти данные. Об этом говорится в “Законе № 2970: С 1 июля устанавливаются новые требования к проверке финансовых счетов”, который вступил в силу еще весной и сейчас полноценно вступил в действие.

О ком речь?

“С 1 июля 2023 года Закон 2970-ІХ требует от подотчетных финансовых учреждений Украины применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам для установления того, являются ли счета подотчетными. Если счет подотчетен (подлежит обмену), финансовое учреждение обязано включить сведения о счете в отчет о подотчетных счетах и подать этот отчет в Государственную налоговую службу Украины.”, — говорится в тексте законопроекта.

Условно говоря, эти изменения коснутся следующих организаций:

Банков и кредитных союзов; Депозитные учреждения, а также номинальных собственников. Инвестиционные компании. Негосударственные пенсионные фонды и страховщиков.

Эти организации были определены восемью разделами Общего стандарта отчетности CRS. Если же компания откажется предоставлять данные, то ей могут выдвинуть штраф на сумму не менее 30 000 гривен.

Законопроект предоставил фискальной службе право обращаться в компании с письменным запросом о предоставлении необходимых данных.

В то же время в этих запросах должна быть следующая информация:

Основание для запроса. Полный список документов и информации, интересующей фискала.

Также штраф на такую же сумму грозит тем, кто предоставит неполные данные или неполный пакет запрашиваемых документов.