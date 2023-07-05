З 1 липня вступає в дію новий штраф на суму 30 000 гривень: за що можна отримати?

У 2023 році вже стало традицією, що місяць починається з якихось змін та оновлень, що безпосередньо стосуються більшості українців. Відтак, з 1 липня, левова частка громадян може отримати чималий штраф. Все за відмову надавати дані про свої рахунки Податковій службі. Остання своєю чергою з 1 липня отримала право вимагати ці дані. Про це йдеться у “Законі № 2970: З 1 липня встановлюються нові вимоги до перевірки фінансових рахунків”, який набрав чинності ще весною і от зараз повноцінно вступив у дію.

Про кого мова?

“З 1 липня 2023 року Закон 2970-ІХ вимагає від підзвітних фінансових установ України застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними. Якщо рахунок є підзвітним (підлягає обміну), фінансова установа зобов’язана включити відомості про рахунок до звіту про підзвітні рахунки та подати цей звіт до Державної податкової служби України.”-, йдеться в тексті законопроєкту.

Умовно кажучи, ці зміни торкнуться наступних організацій:

Банків та кредитних спілок. Депозитних установ, а також номінальних власників. Інвестиційних компаній. Недержавних пенсійних фондів та страховиків.

Ці організації були визначені вісьмома розділами Загального стандарту звітності CRS. Якщо ж компанія відмовиться надавати дані, то їй можуть висунути штраф на суму не меншу ніж 30 000 гривень.

Законопроєкт надав фіскальній службі право звертатися до компаній з письмовим запитом про надання необхідних даних.

Водночас у цих запитах має бути наступна інформація:

Підстава для запиту. Повний список документів та інформації, які цікавить фіскала.

Також, штраф на таку ж суму загрожує тим, хто надасть неповні дані, чи неповний пакет запитуваних документів.