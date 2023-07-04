Землю накроет самая мощная за последние 20 лет магнитная буря: названа опасная дата

Международные ученые заявили, что 2 июля произошла сверхмощная вспышка на Солнце. Такой сильной вспышки не было в течение последних 20 лет. Подобные явления всегда сопровождаются магнитными бурями. И вот эксперты уже предупреждают о сильном геомагнитном колебании, которое вскоре накроет Землю. По предварительным прогнозам, пик магнитной бури придется на 12 июля. Отметим, что 2 июля, когда произошла вспышка на Солнце, в некоторых регионах США полностью исчезала мобильная связь. Есть большая вероятность, что магнитная буря, которая состоится 12 июля, будет по мощности такой же критической.

Бурю уже идентифицировали по индексу 5 баллов

Эксперты говорят, что данное геомагнитное колебание будет точно иметь 5 баллов, что очень много. Явления с таким высоким индексом негативно влияют на большую часть населения, и далеко не только метеозависимую. Даже некоторые приборы могут выходить из строя.

Продержится эта буря минимум два дня. 13 июля ее активность должна пойти на убыль, но все еще будет достаточно ощутимой, особенно для уязвимых категорий населения.

Как влияет магнитная буря на самочувствие?

Магнитная буря — это взрывная вспышка на Солнце, сопровождающаяся выбрасыванием потоков энергии в космическое пространство. Взаимодействуя с магнитным полем Земли, эти потоки провоцируют изменение давления, отрицательно влияют на всевозможные устройства, сигналы и, конечно же, на человеческий организм.

Наиболее уязвимыми считаются пенсионеры, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и страдающие повышенным или слишком низким артериальным давлением. В период магнитных бурь все проблемы со здоровьем обостряются. Также каждый второй человек испытывает головную боль, бессонницу, раздражительность, апатию, быструю утомляемость и низкую производительность. В более сложных случаях могут возникать боли в сердце, тахикардия или головокружение.

Эксперты советуют в эти дни не нагружать свой организм физическими или эмоциональными потрясениями, больше отдыхать и уделить время своим любимым занятиям.