Землю накриє найпотужніша за останні 20 років магнітна буря: названо небезпечну дату

Міжнародні науковці заявили, що 2 липня відбувся надпотужний спалах на Сонці. Такого сильного спалаху не було протягом останніх 20 років. Подібні явища завжди супроводжуються магнітними бурями. І от експерти вже попереджають про сильне геомагнітне коливання, яке незабаром накриє Землю. За попередніми прогнозами пік магнітної бурі припаде на 12 липня. Зазначимо, що 2 липня коли відбувся спалах на Сонці, в деяких регіонах США повністю зникав мобільний зв“язок. Є велика вірогідність, що магнітна буря, яка відбудеться 12 липня буде за потужністю такою ж критичною.

Бурю вже ідентифікували за індексом 5 балів

Експерти кажуть, що дане геомагнітне коливання точно буде мати 5 балів, що дуже багато. Явища з таким високим індексом негативно впливають на більшу частину населення, і далеко не лише метеозалежну. Навіть деякі прилади можуть виходити з ладу.

Протримається ця буря мінімум два дні. 13 липня її активність повинна піти на спад, але все ще буде доволі відчутною, особливо для вразливих категорій населення.

Як впливає магнітна буря на самопочуття?

Магнітна буря — це вибуховий спалах на Сонці, який супроводжується викиданням потоків енергії у космічний простір. Взаємодіючи з магнітним полем Землі, ці потоки провокують зміну тиску, негативно впливають на різноманітні пристрої, сигнали й звісно ж на людський організм.

Найбільше вразливими вважаються пенсіонери, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, та ті що страждають від підвищеного або надто низького артеріального тиску. В період магнітних бур всі проблеми зі здоров’ям загострюються. Також, кожна друга людина відчуває головний біль, безсоння, дратівливість, апатію, швидку втомлюваність та низьку продуктивність. У більш складних випадках можуть бути й болі у серці, тахікардія чи запаморочення.

Експерти радять в ці дні не навантажувати свій організм фізичними чи емоційними потрясіннями, більше відпочивати та приділити час своїм улюбленим заняттям.