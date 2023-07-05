АТБ готує грандіозний розпродаж товарів: названо дату найбільших знижок

Мережа супермаркетів АТБ є однією з найбільш відомих в Україні. Її супермаркети є практично у кожному місті та в усіх куточках країни. Цю компанію покупці полюбляють за лояльні ціни, хороший асортимент продуктів, а ще регулярні знижки та акційні пропозиції, які АТБ влаштовує з заздрісною регулярністю. Ось і зараз, компанія анонсувала черговий грандіозний розпродаж безлічі продуктів. Акція називатиметься “Спекотна субота” і пройде вона цієї суботи, тобто 8 липня. Під розпродаж потрапить приблизно 700 різних товарів, а знижки сягатимуть 40%.

Що можна буде придбати зі знижкою?

«Лише 08.07.23 знижки до -40% на понад 700 товарів! З нетерпінням чекаємо на вас у наших магазинах! Спекотні суботи — гарячі ціни лише в АТБ», — йдеться у заяві пресслужби компанії.

Під розпродаж потрапить абсолютно все від молочних продуктів до ковбасних виробів. Від батарейок до засобів з догляду за собою і побутової хімії. Акційні товари виділятимуть яскравими цінниками помаранчевого або червоного кольору. Поки невідомо, чи триватимуть такі розпродажі кожної суботи, чи лише цієї.

Як правильно купувати товар зі знижкою?

Доволі часто продавці дійсно влаштовують чесні розпродажі на товар, який є якісним і у звичайні дні коштує на порядок дорожче. Однак інколи буває й протилежна ситуація. Щоб дійсно вдало скупитися звертайте увагу на наступні нюанси:

Термін придатності. Дуже часто під розпродаж потрапляють продукти у яких закінчується термін придатності. Обов’язково перевіряйте цей момент. Орієнтуйтеся в цінах. Купуйте ту продукцію, ціну якої ви знаєте і впевнені, що до акції вона дійсно була нижчою. Дуже часто можна зустріти штучні знижки, коли вартість зі знижкою така ж як і без неї. Не беріть всього багато, наприклад, відразу кілька одиниць одного продукту. Інколи можуть розпродувати партію, яка вийшла невдалою. Наприклад, якщо це шоколад, то на розпродажах частенько трапляються шоколадки в яких відчуваються крупинки цукру. Тобто при виготовленні були допущені якісь помилки.

Купуйте всього в міру, щоб не шкодувати про витрачені кошти.