АТБ готовит грандиозную распродажу товаров: названа дата крупнейших скидок

Сеть супермаркетов АТБ является одной из самых известных в Украине. Ее супермаркеты есть практически в каждом городе и во всех уголках страны. Эту компанию покупатели любят за лояльные цены, хороший ассортимент продуктов, а также регулярные скидки и акционные предложения, которые АТБ устраивает с завистливой регулярностью. Вот и сейчас, компания анонсировала очередную грандиозную распродажу множества продуктов. Акция будет называться “Жаркая суббота” и пройдет она в эту субботу, то есть 8 июля. Под распродажу попадет около 700 различных товаров, а скидки будут достигать 40%.

Что можно будет купить со скидкой?

«Только 08.07.23 скидки до -40% более чем на 700 товаров! С нетерпением ждем вас в наших магазинах! Жаркие субботы — горячие цены только в АТБ», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Под распродажу попадет все от молочных продуктов до колбасных изделий. От батареек к средствам по уходу за собой и бытовой химии. Акционные товары будут выделяться яркими ценниками оранжевого или красного цвета. Пока неизвестно, будут ли продолжаться такие распродажи каждую субботу или только в эту.

Как правильно покупать товар со скидкой?

Довольно часто продавцы действительно устраивают честные распродажи на товар, который является качественным и в обычные дни стоит на порядок дороже. Однако иногда бывает и обратная ситуация.

Чтобы действительно удачно закупиться обращайте внимание на следующие нюансы:

Срок годности. Очень часто под распродажу попадают продукты, в которых заканчивается срок годности. Обязательно проверяйте этот момент. Ориентируйтесь в ценах. Покупайте ту продукцию, цену которой вы знаете и уверены, что до акции она действительно была ниже. Очень часто можно встретить искусственные скидки, когда цена со скидкой такая же как и без нее. Не берите всего много, например, сразу несколько единиц одного продукта. Иногда могут распродавать партию, вышедшую неудачной. Например, если это шоколад, то на распродажах частенько встречаются шоколадки, в которых ощущаются крупинки сахара. То есть при изготовлении были допущены какие-то ошибки.

Покупайте всего в меру, чтобы не жалеть об израсходованных средствах.