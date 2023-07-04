Могут оставаться в тылу: названы категории лиц, имеющих право выбирать где проходить службу

После того как военнообязанный получает повестку и вызов на обучение, он через некоторое время может быть направлен в любую воинскую часть или непосредственно на фронт. Самостоятельно выбирать место прохождения службы никто не вправе. Никто кроме нескольких категорий лиц. Об этом говорится в Законе Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”. Выбирать место прохождения службы могут лица, которые имеют отсрочку от мобилизации, но решили служить на добровольной основе.

Сразу несколько категорий лиц могут служить по месту жительства

Если у вас есть отсрочка от мобилизации, но вы решили стать добровольцем и записаться в ряды ВСУ, то согласно действующему законодательству можете выбирать место, в котором будете проходить службу.

Для этого необходимо будет написать соответствующий рапорт. В число таких лиц входят:

Лица, являющиеся родителями трех и более несовершеннолетних детей. Военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка. При этом мама ребенка должна быть мертвой, или же считаться без вести пропавшей, то есть абсолютно не принимать никакого участия в воспитании. Лица, которые занимаются несовершеннолетним ребенком с инвалидностью (родные родители, усыновители, опекуны). Лица, воспитывающие ребенка у которого обнаружен один из тяжелых недугов, например, сахарный диабет, ДЦП и т.п. (перечень большой). Лица, что занимаются совершеннолетним ребенком, у которого первая или вторая группа инвалидности. Лица, осуществляющие уход за больными близкими родственниками: супругой/супругом/родителями. Люди, которые занимаются приемными детьми сиротами. Лица, имеющие родителей или супруга с первой или второй группой инвалидности.

Стоит отметить, что последний пункт недавно немного откорректировали. Теперь право опеки можно потерять, если лицо с инвалидностью имеет других трудоспособных детей, не подлежащих мобилизации, например, дочерей. Также обязательно нужно проживать вместе с лицом за которым осуществляется уход.