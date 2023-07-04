Можуть залишатися в тилу: названо категорії осіб, які мають право вибирати де проходити службу

Після того, як військовозобов’язаний отримує повістку та виклик на навчання, він через деякий час може бути направлений у будь-яку військову частину чи безпосередньо на фронт. Самостійно вибирати місце проходження служби ніхто немає права. Ніхто, окрім кількох категорій осіб. Про це йдеться у Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Вибирати місце проходження служби можуть ті особи, які мають відстрочку від мобілізації, але вирішили служити на добровільній основі.

Відразу кілька категорій осіб можуть служити за місцем проживання

Якщо у вас є відстрочка від мобілізації, але ви вирішили стати добровольцем та записатися в лави ЗСУ, то згідно з чинним законодавством можете вибирати місце у котрому проходитимете службу. Для цього потрібно буде написати відповідний рапорт. До переліку таких осіб входять:

Особи, які є батьками трьох та більше неповнолітніх дітей. Військовозобов’язані чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину. При цьому мама дитини повинна бути мертвою, або ж рахуватися безвісти зниклою тобто абсолютно не брати ніякої участі у вихованні. Особи, які опікуються неповнолітньою дитиною з інвалідністю (рідні батьки, усиновлювачі, опікуни). Особи, які виховують дитину в котрої виявлено одну з важких недуг, наприклад, цукровий діабет, ДЦП тощо (перелік великий). Особи, які опікуються повнолітньою дитиною у якої перша або друга група інвалідності. Особи, які здійснюють догляд за хворими близькими родичами: дружиною/чоловіком/батьками. Люди, які опікуються усиновленими дітьми сиротами. Особи, які мають батьків або чоловіка/дружину з першою чи другою групою інвалідності.

Варто зауважити, що останній пункт віднедавна трохи скоригували. Тепер, право опіки можна втратити, якщо особа з інвалідністю має інших працездатних дітей, які не підлягають мобілізації, наприклад, дочок. Також, обов’язково потрібно проживати разом з особою за якої здійснюється догляд.