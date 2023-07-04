Украинцы снова получат помощь от ООН: что изменится с 1 июля

В июле в Украине продолжат принимать заявки на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Речь идет о выплате 6 600 гривен на человека. Выплачивать средства будут в течение трех месяцев по 2 200 гривен. Однако получить эту денежную помощь смогут далеко не все украинцы.

Рассказываем, кто в июле может претендовать на выплаты от ООН и какие документы понадобятся для оформления помощи.

Выплаты 6 600 гривен могут получить некоторые категории населения. Деньги получат переселенцы и другие пострадавшие от войны. Речь идет о следующих категориях:

внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть свое место жительства после 24 февраля 2022 года;

украинцы, которые не покидали собственные дома, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенных регионах. По состоянию на июль это касается жителей Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областей.

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы).

Есть и другие условия. Одно из них семья должна соответствовать хотя бы одному из ниже приведенных критериев:

семья состоит только из одного из родителей с детьми менее 18 лет или престарелыми людьми (от 55 лет и старше);

глава семьи – это одинокая/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет и старше) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья в которой есть один или несколько человек с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

приемные семьи, которые занимаются детьми (нужно предоставить документальное подтверждение).

Также доход на одного члена семьи не должен превышать 5 400 гривен. Помощь также не могут получить те, кто уже получал выплаты от ООН или других организаций.

Для получения денежной помощи нужно обращаться в пункты благотворительного фонда “Право на защиту” или звонить по номеру 0 800 307 711.

Также нужно предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность, ИНН, справка ВПЛ, банковская карточка главного заявителя (не еДопомога), свидетельство о рождении детей, медицинская справка, подтверждающая инвалидность или другие хронические заболевания.

Заявку будут рассматривать в течение месяца. Ответ придет в смс. Если пройдет более двух месяцев, а ответ так и не придет, то можно повторно обращаться для повторной регистрации.