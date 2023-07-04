Українці знову отримають допомогу від ООН: що зміниться з 1 липня

В липні в Україні продовжать приймати заявки на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах з біженців. Мова йде про виплату 6 600 гривень на особу. Виплачуватимуть кошти протягом трьох місяців по 2 200 гривень. Однак отримати цю грошову допомогу зможуть далеко не всі українці.

Розповідаємо, хто в липні може претендувати на виплати від ООН та які документи знадобляться для оформлення допомоги.

Виплати 6 600 гривень можуть отримати деякі категорії населення. Гроші отримають переселенці та інші постраждалі від війни. Мова йде про наступні категорії:

внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути своє місце проживання після 24 лютого 2022 року;

українці, які не покидали власні домівки, але після 24 лютого постраждали від воєнних дій в певних регіонах. Станом на липень це стосується жителів Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Запорозької, Кіровоградської, Черкаської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської та Херсонської областей.

люди, які через воєнні дії були змушені покинути свої домівки, але вже повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі із-за кордону).

Є й інші умови. Одна з них сім’я повинна відповідати хоча б одному із нижче наведених критеріїв:

сім’я складається лише з одного з батьків з дітьми менш як 18 років або престарілими людьми (від 55 років і старше);

глава сім’ї – це одинока/кілька одиноких людей похилого віку (від 55 років і старше) з однією або кількома дітьми у віці до 18 років;

сім’я в якій є одна чи кілька осіб з інвалідністю або важкими захворюваннями;

прийомні сім’ї, які займаються дітьми (потрібно надати документальне підтвердження).

Також дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 5 400 гривень. Допомогу також не можуть отримати ті, хто вже отримував виплати від ООН чи інших організацій.

Для отримання грошової допомоги потрібно звертатися в пункти благодійного фонду “Право на захист” або дзвонити за номером 0 800 307 711.

Також потрібно надати паспорт або інший документ, який підтверджує особу, ІПН, довідка ВПО, банківська картка головного заявника (не єДопомога), свідоцтво про народження дітей, медична довідка, яка підтверджує інвалідність чи інші хронічні захворювання.

Заявку розглядатимуть протягом місяця. Відповідь прийде в смс. Якщо пройде понад два місяці, а відповідь так і не надійне, то можна повторно звертатися для повторної реєстрації.