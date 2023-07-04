Новини

Стоит приобрести лотерейный билет: астрологи назвали счастливые дни для каждого знака зодиака

05.07.2023
1 хвилина на прочитання

Второй месяц лета будет богатым на астрологические события. Новолуние в Козероге принесет важное осознание и судьбоносные решения. В это время стоит взвесить все риски и перспективы, не бояться рискнуть и сделать выбор в пользу лучшей жизни. Интерес к саморазвитию значительно усилится в период с 10 июля. В это время Марс сформирует транзит с практическим знаком Девы. 

Середина июля подарит вдохновение для творческих проектов. Ретроградная Венера, которая начнется с 22 июля и продлится до 3 сентября, принесет споры в личную жизнь и вероятно приведет к нарушению доверия между партнерами. В то же время астрологи составили гороскоп идеальных дат для каждого знака зодиака на ближайшую неделю. В такие счастливые дни в разы возрастут шансы на успех. При этом это не абстрактное понятие, а настоящее счастье, которое может проявиться в виде новой работы, успешной покупки, счастливых отношений и даже выигрышем в лотерею. 

Поэтому читайте дальше, чтобы узнать, какой день будет счастливым именно для вас:

  • Овен. Счастливый день для этого знака зодиака наступит 4 июля. 
  • Телец. Больше всего шансов на успех на этой неделе будет 7 июля. 
  • Близнецы. Успешный день стоит ожидать 5 июля. 
  • Рак. Представителям этого знака повезет 3 июля. 
  • Лев. Наиболее успешный день недели будет 9 июля. 
  • Дева. Наибольший успех представителей этого знака ждет 5 июля. 
  • Весы. Представителям этого знака повезет 7 июля. 
  • Скорпион. Людям, рожденным под этим знаком, будет невероятно везти 4 июля. 
  • Стрелец. Приобрести лотерейный билет Стрельцам рекомендуется 6 июля. 
  • Козерог. Наиболее успешным днем недели для Козерогов станет 8 июля. 
  • Водолей. Больше всего шансов на успех у представителей этого знака будет 8 июля. 
  • Рыбы. Повезет 7 июля, поэтому стоит в этот день браться за самые важные дела.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


05.07.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button