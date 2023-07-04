Стоит приобрести лотерейный билет: астрологи назвали счастливые дни для каждого знака зодиака

Второй месяц лета будет богатым на астрологические события. Новолуние в Козероге принесет важное осознание и судьбоносные решения. В это время стоит взвесить все риски и перспективы, не бояться рискнуть и сделать выбор в пользу лучшей жизни. Интерес к саморазвитию значительно усилится в период с 10 июля. В это время Марс сформирует транзит с практическим знаком Девы.

Середина июля подарит вдохновение для творческих проектов. Ретроградная Венера, которая начнется с 22 июля и продлится до 3 сентября, принесет споры в личную жизнь и вероятно приведет к нарушению доверия между партнерами. В то же время астрологи составили гороскоп идеальных дат для каждого знака зодиака на ближайшую неделю. В такие счастливые дни в разы возрастут шансы на успех. При этом это не абстрактное понятие, а настоящее счастье, которое может проявиться в виде новой работы, успешной покупки, счастливых отношений и даже выигрышем в лотерею.

Поэтому читайте дальше, чтобы узнать, какой день будет счастливым именно для вас:

Овен. Счастливый день для этого знака зодиака наступит 4 июля.

Телец. Больше всего шансов на успех на этой неделе будет 7 июля.

Близнецы. Успешный день стоит ожидать 5 июля.

Рак. Представителям этого знака повезет 3 июля.

Лев. Наиболее успешный день недели будет 9 июля.

Дева. Наибольший успех представителей этого знака ждет 5 июля.

Весы. Представителям этого знака повезет 7 июля.

Скорпион. Людям, рожденным под этим знаком, будет невероятно везти 4 июля.

Стрелец. Приобрести лотерейный билет Стрельцам рекомендуется 6 июля.

Козерог. Наиболее успешным днем недели для Козерогов станет 8 июля.

Водолей. Больше всего шансов на успех у представителей этого знака будет 8 июля.

Рыбы. Повезет 7 июля, поэтому стоит в этот день браться за самые важные дела.