Варто придбати лотерейний білет: астрологи назвали щасливі дні для кожного знака зодіаку

Другий місяць літа буде багатим на астрологічні події. Молодий місяць в Козерозі принесе важливе усвідомлення та доленосні рішення. В цей час варто зважити всі ризики та перспективи, що не боятися ризикнути та зробити вибір на користь кращого життя. Цікавість до саморозвитку значно посилиться в період з 10 липня. В цей час Марс сформує транзит з практичним знаком Діви.

Середина липня подарує натхнення для творчих проєктів. Ретроградна Венера, яка почнеться з 22 липня та триватиме до 3 вересня, принесе суперечки в особисте життя та ймовірно призведе до порушення довіри між партнерами. Водночас астрологи склали гороскоп ідеальних дат для кожного знака зодіаку на найближчий тиждень. В такі щасливі дні в рази зростуть шанси на успіх. При цьому це не щось абстрактне поняття, а справжнє щастя, яке може проявитися у вигляді нової роботи, успішної покупки, щасливих стосунків та навіть виграшем в лотерею.

Тож читайте далі, що дізнатися, який день буде щасливим саме для вас:

Овен. Щасливий день для цього знаку зодіаку настане 4 липня.

Телець. Найбільше шансів на успіх цього тижня буде 7 липня.

Близнюки. Успішний день варто очікувати 5 липня.

Рак. Представникам цього знаку пощастить 3 липня.

Лев. Найбільш успішний день тижня для цього знаку буде 9 липня.

Діва. Найбільший успіх представників цього знаку чекає 5 липня.

Терези. Представникам цього знаку пощастить 7 липня.

Скорпіон. Людям, народженим під цим знаком, неймовірно щаститиме 4 липня.

Стрілець. Придбати лотерейний білет Стрільцям рекомендовано 6 липня.

Козоріг. Найбільш успішним днем тижня для Козерогів стане 8 липня.

Водолій. Найбільше шансів на успіх в представників цього знаку буде 8 липня.

Риби. Щаститиме 7 липня, тож варто в цей день братися за найважливіші справи.