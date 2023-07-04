Rozetka можуть заблокувати за порушення прав споживачів: деталі 

Верховна Рада підтримала закон, який передбачає відповідальність маркетплейсів за надання неповної інформації про продукцію та продавця.

Урядовий законопроєкт №6134 про захист прав споживачів, який вчора віддали на підпис президенту, запроваджує нові, більш суворі правила.

На сьогодні в законодавстві є чимало прогалин, які не дозволяють належним чином захищати права споживачів.

За словами адвоката Дмитра Матвійчука новий документ регулюватиме онлайн-торгівлю. Тепер стане обов’язковим надання повної інформації про товар та продавця. Відповідальність за порушення нестиме електронний майданчик. Якщо буде виявлено порушення, то Держспоживслужба звертатиметься до провайдера інтернет-послуг з проханням обмежити доступ до сайту, або його частини.

Для прикладу, в одному з найпопулярніших інтернет-магазинів Rozetka далеко не у всіх продавців є інформація, яка повинна бути відповідно до нового закону. Це стане приводом для блокування сайту або розділу сайту, де представлений товар конкретного продавця.

Це стосується також продавців, які ведуть торговельну діяльність в соціальних мережах. Новий закон націлений на попередження шахрайства, коли покупець вносить передоплату, але не отримує товар.

Однак залишається незрозуміло, як працюватимуть такі маркетплейси як Shafa та йому подібні, де товар на продаж може виставити будь-який українець. Однак адвокат впевнений, що вони теж потраплятимуть під дію нового закону.

Також законопроєкт передбачає запровадження електронних гарантійних документів. Покупці зможуть відремонтувати несправну техніку, навіть якщо вона була придбана онлайн без надання паперового гарантійного талона.

Крім того, стануть можливими спори між продавцями та покупцями в досудовому порядку за участі спеціальної комісії. Але це лише при умові, що вартість покупки не перевищує 50 тисяч гривень. Якщо ж сторони не будуть згодні з рішенням, тоді справу передадуть до суду.

З новою редакцією закону захищати права споживачів буде простіше.

Нагадаємо, що цей законопроєкт зареєстрували в парламенті ще в жовтні 2021 року. Перше читання відбулося лише в жовтні 2022. Утвердили документ лише 10 червня цього року після доопрацювання.